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消費信心走低 史指連跌兩周

記者張大仁／即時報導
對經濟的擔憂抑制了投資情緒，史坦普500指數收跌。(美聯社)。
對經濟的擔憂抑制了投資情緒，史坦普500指數收跌。(美聯社)。

對經濟的擔憂抑制了投資情緒，史坦普500指數收跌。

道瓊工業平均指數下跌8.89點或0.03%收3萬3300.62點。那斯達克綜合指數下跌43.76點或0.35%收1萬2284.74點。史指下跌6.54點或0.16%收4124.08點。

密西根大學消費者信心指數初值降至57.7的6個月低點。接受《道瓊》調查的經濟學家預計5月讀數為63.0。調查還顯示，未來5年通膨前景攀升至3.2%，創2008年6月以來最高水平。

由於債務上限談判的擔憂持續存在，投資人也在關注華府動態。《CNBC》報導，拜登總統和國會領導人原定12日舉行的債務上限會議被順延到下周。

Calamos Investments投資組合專家兼資深副總裁庫西克(Joe Cusick)表示：「這些類股走勢都沒有朝任何一個方向明顯移動，反映出市場普遍缺乏信心。」

史指和道指連續第二周下跌，分別下跌0.29%和1.11%。那指上漲0.4%。

在地區性銀行方面，PacWest下跌2.99%。PNC下跌0.99%，Zions Bancorporation下跌1.1%。在PacWest表示上周其存款大幅下降後，地區銀行股價11日大幅下跌。

與此同時，低於預期的批發物價數據是通膨放緩的跡象，但未能讓投資人免受經濟低迷的持續擔憂，特別是在少數股票繼續領跌的情況下。

勞工統計局表示，4月進口物價環比上漲0.4%，為2023年以來首次上漲。接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.3%，而上月為下跌0.6%。

在第1季業績超出華爾街預期後，美國商銀重申對Krispy Kreme的買進評級。

這家甜甜圈製造商11日報告每股獲利9分，營收為4.19億元，高於StreetAccount調查分析師預計的每股獲利7分和營收4.021億元。該公司還重申對全年財務業績的預期。

美國商銀分析師塞納托雷 (Sara Senatore) 表示，上季財報「強勁」，並補充說，她對該公司美國和國外的成長預期印象特別深刻。除了重申買入評級外，她還將該股目標價上修2元至20元。最新目標相當於該股明年可能會從11日收盤價上漲約32%。該股12日下跌0.33%。

Comerica Bank首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示，5月消費者信心下降幅度大於預期，可能反映出美國人對進行中債務上限辯論的擔憂。

他在報告中指出，「這在全國獨立企業聯合會(NFIB)的小企業樂觀指數中也很明顯，該指數在4月跌至10年低點。」「這並非巧合，上次小企業信心如此疲軟是在2013年初聯邦政府度過財政懸崖時。」

這位經濟學家指出，債務上限談判陷入僵局帶來巨大的下行風險，這導致過去幾周美國國債殖利率大幅波動，「財政部發行的債券是美國金融體系的基本組成部分。 沒有人能預測如果這些商品同時受創會發生什麼。」「在華盛頓過去的膽小鬼博奕遊戲中，情緒在危機結束後幾個月內就恢復了。另一方面，如果政府違約，那就不好看了。」

摩根史坦利表示，沃爾瑪的會員計畫已經吸引大約2000萬客戶，約占美國家庭的15.5%。除了創下Walmart+計畫的歷史新高外，這也是該公司從4月初開始的調查中連續第5次成長。

大摩指出，「雖然低於之前的估計，但我們的估計仍然顯示Walmart+引用可能佔2024財年沃爾瑪美國獲利總額的4-5%，並推動 2024財年美國整體獲利成長的20%；不過其中並沒有考慮到為會員服務提供的更高成本。」

即使史指和道指本周收跌，黃金也跟進走低，但從長期來看，黃金在投資人的投資組合中仍占有一席之地。

美國商銀美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示：「經過10年的量化寬鬆推高債券、替代品和股票，黃金仍然提供穩定的多元化收益，並在有效的投資組合中發揮重要作用。」

她指出，在「不完整的」Fed升息周期之後，黃金表現優於大盤，並補充說，地緣政治緊張和制裁行動可能激發投資人對黃金對沖能力的興趣。

投資 指數 股票

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