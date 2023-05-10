全球利率已見巔峰？澳、馬升息曝登頂前恐還有段上坡路

全球央行升息循環接近觸頂，但未必已經觸頂，使美國聯準會（Fed）主席鮑爾及其他央行決策官員對未來利率路徑的前瞻指引更語帶保留。(美聯社)

全球這波升息 循環即將攀上頂峰，接下來利率 可望急轉直下？金融市場交易員是這麼想的，但從澳洲央行 和馬來西亞央行上周竟意外升息看來，事情沒那麼簡單。全球央行貨幣政策可能進入一段展望曖昧不明的階段。

彭博資訊專欄作家莫斯（Daniel Moss）指出，過去幾年來，貨幣政策走向一清二楚--接續史詩級寬鬆循環而來的，是火速緊縮的時期。然而，利率升到頂，隨後就會反轉下滑嗎？認為，全球利率像搭雲霄飛車不是扶搖直上就是急速俯衝的時代，可能已經結束，接下來恐怕是一段讓央行官員在黑暗中摸索的顛簸之路。

澳洲、大馬實例顯示 央行仍可能突然升息

莫斯表示，全球央行升息循環「接近」觸頂，但未必「已經」觸頂。預期央行將反手降息者所持的論點是，信用緊繃和經濟衰退山雨欲來，將逼得央行降息因應。然而，與此同時，美國就業市場依然強韌，上月招聘和工資增幅甚至比預期大。因此，央行仍有意外升息的可能，尤其是在他們表明排除政策「轉向」寬鬆後市場卻不當一回事，就愈可能祭出升息撒手鐧，讓市場措手不及。

這種例子已在上周活生生上演：澳洲央行2日意外升息1碼（0.25個百分點），次日馬來西亞央行也跟進升息1碼。由於澳洲和大馬央行決策官員之前釋出的訊號都予人「升息已告一段落」的印象，這回竟然升息，令市場驚訝。

美日歐央行利率前瞻指引更含糊不清

針對接下來是否應升息、升息幅度該多大，做決定的時機愈來愈迫近了。央行決策官員意見分歧的情況可能更常見。央行在描述日後利率路徑時，措詞可能愈來愈含糊不清。

瞧瞧日本銀行（央行）便知，就在全球市場預期日銀新總裁植田和男上任後，日銀貨幣政策可能走向緊縮，不料植田卻在數小時後的記者會上駁斥那種說法，語調顯得相當「鴿派」，以致最近市場耳語又揣測日本利率可能跌入更深的負領域，但那種臆測也已遭植田駁斥。

全球利率政策如今進入不黑不白的「灰色」地帶，央行需要給個不同的說詞，所以對希望央行「說清楚、講明白」的投資人而言，得花一些時間習慣這種模糊不清的前瞻指引。除了日銀的植田和男外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾和歐洲央行（ECB）總裁拉加德，最近也做了示範。

例如，本月3日被問到Fed需要再評估多少數據，才有把握貨幣政策緊縮幅度已足以壓下通膨的問題時，鮑爾回答：「我認為，會想見到，你曉得的，有幾個月的數據說服你相信，趨勢朝正確方向走。」次日，拉加德被逼問ECB利率要升到什麼程度才夠時，她說：「一旦達到那麼地步，我們就會明白。」言下之意是：相信我。

全球主要央行利率決策進入「灰色」地帶

這種措詞謹慎且憑直覺的做法，可追溯至Fed前主席葛林斯班任內，特別是在1990年代中期。在止於1994年底的那段時期，Fed曾快速升息一波，直到1995年經濟減速才三度小幅降利率提振成長，但後來就按兵不動好幾年，這段靜止不動期在1998年俄羅斯爆發債務違約危機才終止，期間僅在1997年初有次升息1碼。前Fed副主席布蘭德在去年出版的《美國貨幣與財政史，1961-2021》書中形容，那段時期是政策「微調」時期。

澳洲準備銀行2日宣布升息1碼，由於緊接在4月暫停升息之後，大出市場所料。央行總裁洛伊解釋這次升息的背後邏輯時，用的並不是諸如「微調」那種字眼。

洛伊在一場餐會場合解釋：「若你讀了上次會議紀錄，上回的決定（暫停升息）是相當平衡的，那份會議紀錄也舉出停頓後再升息的論點。我們今天也再斟酌同一套論點，而這次是朝另一方向（升息）傾斜；因為過去一個月來，我們見到進一步證據顯示勞動力市場走強、全球通膨揮之不去、國內服務價格通膨持續...所以，上月和本月的決定都相當平衡，只是基於最近的數據，我們達成強烈的共識：今天是再次升息的時機。」

利率登頂前恐有顛簸上坡路 降息言之過早

綜合以上，押注央行很快就會降利率者可能要失望了，因為降息時間點可能不如他們想像來得快。過去18個月來，決策官員卯足全力要證明自己力抗通膨，怎會在通膨仍大幅超標之際就示弱？但另一方面，他們也不想升過猛，背負扼殺經濟的罪名，尤其美國區域銀行動盪尚未平息，放貸受到抑制可能把美國乃至於全球經濟推落衰退深淵。

但莫斯認為，「通膨」與「衰退」兩害相權，可能催促央行決策官員快一點暫停升息腳步，但「停頓」時期卻可能延長。至於未來何時降息，此刻在重重迷霧籠罩下，似乎還看不出降息的時間點。