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台廠輝能計畫砸57億元在法設廠 傳馬克宏親自宣布

編譯葉亭均／即時報導
台灣固態電池新創公司輝能傳出選定在法國投資多達52億歐元（57億美元）設立電池廠。圖為輝能執行長楊思枏。（本報系資料庫）
台灣固態電池新創公司輝能傳出選定在法國投資多達52億歐元（57億美元）設立電池廠。圖為輝能執行長楊思枏。（本報系資料庫）

彭博資訊引述知情人士報導，台灣固態電池新創公司輝能規畫在歐洲設廠，現在已選定在法國投資多達52億歐元（約57億美元）建置工廠，生產用於電動車的新一代電池。另外，輝能也傳出正考慮以大約20億美元的估值籌集新資金，以促進業務成長和投資。

知情人士說，輝能將在本周稍後宣布在法國設廠的消息，工廠將坐落於法國北部的敦克爾克港，在取得監管核准後，2026年底前投入營運。

根據張貼於法國公聽會辦公室網頁的計畫說明，當輝能這座法國廠在2031年產能全開後，每年將為多達75萬輛車供應電池。輝能對此計畫不願置評。法國報紙媒體回聲報稍早報導了這項設廠消息。

回聲報指出，法國總統馬克宏預定本周五前往敦克爾克，屆時他將宣布輝能在當地超級電池工廠的計畫。

彭博的報導指出，輝能在選定敦克爾克港做為該公司歐洲首座超級電池工廠設廠地點之前，已經評估過包括法國、德國、荷蘭、波蘭與英國等十多個國家90個地點。

對法國而言，這座電池廠將是第四座大型電動車電池工廠，此時法國和歐盟正在推動本土製造，挑戰亞洲在電動車電池生產的主導地位。中國大陸的遠景能源集團兩年前已宣布在杜埃的雷諾工廠投資20億歐元興建電池廠的計畫，法國電池新創公司Verkor也計畫在敦克爾克設廠，另外，全球第四大車廠Stellantis與德國賓士集團和道達爾能源公司正合作在法國北部興建一座電池廠。

成立於2006年的輝能是少數幾家標榜先進電池技術比當前用於許多電動車中的鋰離子電池更佳的公司之一，理由是固態電池更強大、更耐用、充電更快且更安全。雖然固態電池技術提供龐大的潛力改善空間，可加速電動車的採用，但這種電池尚未大規模生產。

輝能去年與賓士簽署固態電池合作協議。賓士與越南的電動車業者「越快」（VinFast）也對輝能進行投資。

彭博資訊另報導，知情人士透露，輝能正與可能的顧問業者進行磋商，以籌措至多達3億美元的新資金。其中一位知情人士說，這些資金將用於輝能2024年的資本支出計畫。由於此事未公開，知情人士要求匿名。

輝能科技先前曾考慮過上市選項，包括與特殊目的收購公司合併以及傳統的首次公開發行股票。上述一位知情人士表示，該公司尚未獲得大量營收，因為還沒有開始量產，但預計最早今年開始量產。

知情人士表示，磋商仍在進行中，融資的細節，包括規模和估值，都可能發生變化。輝能科技未立即回覆置評請求。

電動車 投資 德國

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