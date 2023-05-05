銀行蘋果大漲 道指飆546點

美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。

道瓊工業平均指數 上漲546.64點或1.65%收3萬3674.38點。史坦普500指數上漲75.03點或1.85%收4136.25點。那斯達克綜合指數上漲269.01點或2.25%收1萬2235.41點。

但即使5日反彈，但道指和史指仍創3月以來表現最差單周。道指下跌1.24%，而史指下跌0.8%。那指小幅上漲0.07%。

4月非農就業數據優於預期。根據美國勞工統計局的數據，美國經濟在4月新增了25.3萬個工作崗位，而華爾街之前預計將增加18萬個工作崗位。

蘋果公司4日盤後公布第2財季財報，在iPhone銷售的推動下，業績表現不錯。股價上漲4.69%。

區域銀行股的反彈主受摩根大通的一份報告推動，該報告將Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica評級上修至加碼。該公司表示，這三家銀行的定價似乎「嚴重錯誤」，部分原因是放空活動。SPDR史坦普區域銀行ETF(KRE)上漲6.29%。本周傳出正在考慮包括出售在內戰略選項而大跌的PacWest暴漲81.7%。Western Alliance也上漲49.23%。

交易員擔心其他機構可能遭受與矽谷銀行和Signature Bank相同的命運，本周地區銀行公司股價一直承壓。這兩家銀行都在3月倒閉了。

SoFi投資策略主管Liz Young認為，雖然5日五出現反彈，但區域銀行業的影響並未結束，「當整個新聞周期開始時，它被解釋為某些機構的個別情況。但現實是：流動性已成普遍的挑戰。」

她說，「問題最初是存款外逃。但現在壓力已經不一定是存款外逃，而是它們所有帳簿上證券的市值。」「所以我認為這個新聞周期不一定結束。也不認為它會在某種意義上自然消逝，好像在激化一切後轉趨冷卻而沒有任何影響。」

６月WTI原油在早盤觸及71.81元的高點，收盤上漲4.05%至71.34元。這是5月2日以來的最高水平，當時WTI交易價格高達71.42元。

與此同時，WTI原油本周下跌7.09%，為連續第3周下跌，也是3月17日以來最糟單周走勢；當時WTI原油下跌12.96%。

布蘭特原油收漲3.86%至75.3元，觸及75.75元的高點。布蘭特原油連續第3周收跌，跌幅5.33%。

6月天然氣 在觸及2.031元的低點後收漲1.71%至2.137元。天然氣本周下跌11.33%，是4年來的第一周下跌，也是3月10日以來最糟單周，當時天然氣下跌19.24%；天然氣2023年至今下跌52.25%。

乙太幣 一度上漲超過6%，並徘徊在關鍵的2000元下方。市場參與者採取行動試圖將模因狂熱帶回加密貨幣。

根據CoinMarketCap的數據，自創立以來，最新的海綿寶寶代幣(SPONGE)已飆升近600%，交易價格低於每枚代幣1分。Pepecoin(PEPE)在過去24小時內上漲超過120%。

加密數據提供商Kaiko研究分析師萊德(Conor Ryder)表示：「乙太幣上漲的主要原因之一是模因幣的復甦。」「無論你對模因幣有什麼看法，事實是它們促使用戶在乙太幣進行交易，這有助於網絡賺取更多費用。乙太幣價格因模因幣的回歸而回升，就在今天觸及1年高點。」

Verdence Capital Advisors投資長霍姆曼(Megan Horneman)表示，雖然4月就業數據強於預期，但5日市場反彈不會持續，「我認為勞動市場的健康度到底會有什麼影響存在很多困惑，因為今天得到的數字並沒有真正反映企業裁員方面的一些事情。」

他認為5日的反彈可能是一次短暫的「紓壓反彈」，「我不會相信這次反彈。事實上，如果這種情況繼續下去，我會賣出，因為很可能會出現經濟衰退。」

他說，「如果看看平均時薪數據，它較上月走高，高於預期，並且也較去年同期走高。而這不是Fed希望看到的，所以這不是一個很好的選擇。我認為這不是什麼可以保證股市出現這樣反彈的利多。」