西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行公司（PacWest）4日早盤股價暴跌45%，儘管在該行發布意在減輕投資 人疑慮的聲明後，跌幅已比3日盤後崩落的60%縮小，仍顯示美國這波區域銀行風暴 尚無平息跡象。

巴隆周刊（Barron's）報導，PacWest（股票代碼PACW）3日晚間發布聲明，強調存款水位正在攀升，希望撫平投資人的焦慮。但稍早報導傳出，PacWest正探尋「策略性選項」，包括出售，瞬間引爆一波賣壓。

其他區域性銀行股4日盤前也全面下挫。Western Alliance（代碼WAL）盤前股價猛摔19.5%，Comerica（CMA）大跌7.3%，Valley National（VLY）跌幅也有5.5%。

區域銀行連環倒反映什麼問題？

巴隆周刊指出，從3月不堪擠兌而倒閉的矽谷銀行（SVB）到最近的第一共和銀行，多家區域性銀行倒閉像骨牌連環倒，凸顯出這些銀行未投保存款水位高，或持有的證券帳面損失擴增的問題，最容易遭到存款擠兌潮擊倒。

華爾街日報（WSJ）專欄作家詹金斯（Holman W. Jenkins Jr.）說，當前的亂象錯綜複雜，不是隨摩根大通執行長戴蒙1日宣稱，接管第一共和銀行後，區域銀行「這部分危機已結束」那麼簡單。

詹金斯說，美國今日的銀行業情況與2008年金融海嘯時迥異。當年資本家接管惹人嫌棄或甚至有問題的資產後，可耐心等待這些高風險但潛在報酬也高的資產，在往後源源不斷提供誘人的收益。如今，銀行持有的雖是信評幾乎完美的貸款和證券，訂價卻還是依據零利率 時代的訂法，遠低於今日的持有成本。

唯一解方在Fed手中 但也不可行

詹金斯指出，現在解救這些銀行的唯一途徑，是短期利率大幅降低。然而，看來這是不可能發生的事。即使聯準會（Fed）戰勝通膨，也不表示這世界就會回到全球儲蓄過剩、投資人願意接受報酬率為0%的「安全」資產--那是後海嘯時代的特色，現在已成往事。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）認為，PacWest市值從未超過70億美元，在3日發布聲明時更跌到7.7億美元，相較下，第一共和銀市值超過400億美元（至今價值仍逼近30億美元），由此來看，PacWest無論就規模或重要性而言，都遠不及SVB或第一共和銀。

然而，PacWest處境岌岌可危卻再一次證明，流動性危機（liquidity crisis）和利率錯配（rate mismatch）問題也困擾其他的區域銀行業者，這波風暴顯然尚未止息。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點