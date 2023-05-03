Fed如期升息 股指連跌3天

一如市場普遍預期，Fed升息25個基點，美股收跌。路透

一如市場普遍預期，Fed升息 25個基點，美股收跌。

道瓊工業平均指數 收盤下跌270.29點或0.8%收3萬3414.24點。史坦普500指數下跌28.83點0.7%收4090.75點。那斯達克綜合指數下跌55.18點或0.46%收1萬2025.33點。三大指數連續第三天下跌。

預計通膨不會很快下降，Fed主席鮑爾排除降息可能，讓早盤的看漲情緒有所減弱。

Fed在會後聲明中指出，「在確定額外的政策緊縮程度可能適合使通貨膨脹隨時間回到2%時，委員會將考慮貨幣 政策的累積收緊、貨幣政策對經濟活動和通貨膨脹的落後性，以及經濟和金融的發展狀態。」

然而，交易員關注的是Fed這次在會後聲明中沒有說的內容。Fed似乎軟化了其關於未來升息的措辭，刪除了3月聲明中的一句話，即「委員會預計某些額外的政策緊縮可能是適當的」。

鮑爾在聲明發布後對媒體評論指出，放棄這種措辭是一個「有意義的改變」，Fed 6 月的決定將由即將公布的數據決定。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，這次升息是Fed連續第10次升息，「很可能是本周期的最後一次」。

他說，「Fed擔心信貸條件收緊將對經濟活動和招聘造成壓力，同時有助於維持通貨緊縮趨勢。」「信貸緊縮即將削弱經濟，而且看來只要沒有遇到比預期更熱的勞動力和通膨數據的完美風暴，Fed將至少在年底前維持利率不變。」

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)下跌1.8%；前一個交易日下跌超過6%。PacWest在前一天下跌28%後下跌1.98%。Western Alliance下跌4.4%。Zions Bancorp.下跌5.27%。

BTIG分析師博爾坦斯基(Isaac Boltansky)表示，儘管美國政府債務上限違約的可能性仍然很低，但財政部最新的X日可能會對當前正在上演的戲劇性事件產生一些重大影響。

財政部長葉倫本周稍早時表示，美國可能無法在6月1日之前履行其債務義務，比預期的要早得多。

根據博爾坦斯基的說法，這個日期「對華盛頓令人驚訝的陳舊狀態產生一種緊迫感」，並增加了「債務上限截止日的短期賭注」與聯邦政府停止開支日期一致的可能性。

他說，「雖然突破債務上限的可能性仍然很低，但我們正在進入這個情節劇的新階段，這將導致在達成協議之前政治對峙和危機衍生明顯上升。」

然而，鑄造價值1兆元硬幣來償還債務可能會擾亂債務市場，並造成國會可能更願意推進「立法解決方案，而不是坐視經濟衝擊」。

他寫道：「白宮理應將新的行政解決方案作為政策討論的一部分，但我們仍然認為，考慮到下游市場和經濟影響，部署這些方案的可能性很低。」

雖然星巴克股價在公布財報後遭到重創，但富國銀行卻看到買入機會。

星巴克2日盤後發布財報，3日股價下跌9.17%。該公司第2財季獲利和營收超出預期。但它重申其全年財政年度財測。

分析師法登(Zachary Fadem)在最新報告中寫道，「雖然中國成長3%的業績不完全符合看漲預期，但透過加速業績、提高客流量和每股獲利兩位數成長，第1季的業績令人印象深刻。 雖然下半年前景有些令人頭疼，但我們認為市場趨於保守且買盤疲軟。」

追蹤美元兌其他6種全球貨幣表現的美元指數下跌超過0.7%至盤中低點101.07，為4月16日以來的最低水平。