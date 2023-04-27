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三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望

編譯湯淑君／綜合外電
全球最大記憶晶片製造商南韓三星電子27日說，隨著記憶晶片需求回升，下半年需求可望逐漸復甦。(路透)
全球最大記憶晶片製造商南韓三星電子27日說，隨著記憶晶片需求回升，下半年需求可望逐漸復甦。(路透)

全球頂尖記憶晶片大廠表示，在熬過逾十年來最嚴重的一波景氣下沉後，市況不久後可望復甦，因為顧客回流、產量縮減和投資擴增，都有助於改善供應過剩問題。

華爾街日報（WSJ）報導，全球最大記憶晶片製造商南韓三星電子27日說，半導體部門第1季營業虧損34億美元，但預計隨著記憶晶片需求回升，下半年需求可望逐漸復甦。三星指出，客戶的庫存量如今消耗殆盡，智慧手機和個人電腦製造商也將為推出新產品備料。

前一日，全球第二大記憶晶片供應商SK海力士（SK Hynix）說法也類似，認為下半年復甦在望。該公司說，今年頭三個月期間，客戶的庫存量一直在降低，為日後開始補貨騰出空間；同時，供應商減產的效應也將浮現。SK海力士財務長26日在法說會上說：「記憶體市況仍艱困，但似乎即將觸底回升。我們預期，上半年期間會見到稍有改善。」

整體而言，半導體產業之前遭遇多年來最慘的一波景氣下滑，使疫情驅動的一波需求激增榮景戛然而止。去年以來，全球經濟成長減速、通膨竄升、地緣政治緊張促使企業和消費者抑制電子裝置支出，都影響記憶晶片買氣。

在新冠肺炎疫情肆虐期間，科技產品需求旺盛，把兩大類記憶晶片（DRAM和NAND快閃記憶體）價格拱上頂峰；然而，去年下半年起，供應過剩的顧慮導致價格開始大跌，頹勢延續至今年。

不過，去年記憶晶片製造大廠，包括SK海力士、美光科技、威騰電子（WD）和總部在東京的鎧俠（Kioxia）在內，都為了維護獲利能力，紛紛宣布減產或縮減投資擴產的計畫。三星本月也表示，正削減記憶晶片生產，加入同業減產行列。

台灣市場研究公司集邦科技（TrendForce）預測，DRAM和NAND快閃記憶體價格，若以季比計算，可能持續跌到今年下半年結束，不過跌幅將比上半年縮小。該公司預測，第3季DRAM合約均價的季比跌幅可能達到7%，NAND跌幅估為1%，到第4季DRAM和NAND跌幅可能分別為3%和7%。對照下，兩種記憶晶片第1季和第2季的價格跌幅深達二位數。

三星行動事業副總裁Daniel Araujo表示，他認為下半年會見到全球經濟復甦和通膨緩和下來的跡象，並預測消費者將重新打開荷包支出，使智慧手機市場脫疲翻醒。三星記憶晶片部門執行副總裁Kim Jae-june表示，人工智慧（AI）技術和數據驅動的運算欣欣向榮，也可望助長尖端記憶晶片的需求，而記憶體供應量減少也有幫助。

晶片 三星 疫情

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