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亞股走勢不一 投資人關注Fed動向進入守勢模式

中央社／香港19日綜合外電報導
聯準會持續打擊通膨。(美聯社)
聯準會持續打擊通膨。(美聯社)

亞洲股市今天走勢不一，投資人試圖評估聯準會（Fed）打擊通膨行動的下一步，部分投資人似乎開始採取「守勢」模式。

法新社報導，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）在報告中說，「隨著市場對聯準會是否處於升息循環頂端持續辯論，全球投資人似乎進入守勢模式」。

部分分析師警告，某些投資人對即將降息明顯有信心是錯誤的。

美國基準利率目前處於4.75%至5%，聯準會內部對未來利率走向的看法似乎分歧。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）希望再升息一次，然後將利率維持在5%附近一段時間；聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）則希望利率上調至5.5%至5.75%。

匯豐控股（HSBC）全球外匯研究部門主管馬科爾（Paul Mackel）提醒投資人在市場相對平靜的情況下，「

不要太掉以輕心」。

馬科爾告訴彭博電視（Bloomberg Television）：「再升息2次，然後就是『呃，接下來會是什麼？』我們會不會面臨規模更大的減緩？」

投資人也在評估中國經濟的前景，昨天出爐的數據顯示，中國1至3月經濟成長率4.5%，超乎預估。

殷尼斯說：「市場一向傾向於低估中國的好消息，但我們認為這種改善，未來幾個月將變得更加難以忽視。」

他還點出，這種改善因為「持續的再啟動能、仍寬鬆的總體經濟政策，以及去年的低基期」等因素所致。

日股日經225指數今天收跌0.2%，來到28606.76點。港股恆生指數收挫1.4%，來到20367.76點。上海綜合股價指數收低0.7%，來到3370.13點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓、雅加達和新加坡股市皆收漲。台北、曼谷和馬尼拉股市則收跌。

投資 利率 指數

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