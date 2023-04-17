紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing

據紐時報導，Google正在測試名為Magi項目的新功能，新產品會設法預測用戶的需求。(美聯社)

紐約時報報導，微軟 Bing可能會取代Alphabet公司的Google ，成為三星 電子產品預設的搜索服務。

據報導，三星電子還在考慮的這個調整，可能讓Google每年的30億美元營收來源岌岌可危。近幾個月來，Bing因加入了OpenAI技術，可提供類似ChatGPT的問答，對Google在搜索服務的優勢威脅更為顯著。

據IDC統計，三星去年出智慧手機出貨量為2.61億支，全部採用Google的Android作業系統。三星和微軟及Google都有長期合作關係，預載的應用軟體（app）兩者都有，像是微軟的OneDrive和Google地圖。據報導，三星尚未決定將Google保留預設的搜尋引擎，協商仍在進行中。

因應Bing快速發展所帶來的挑戰，Google 也正積極更新搜索引擎，在現有功能的基礎增加人工智慧。據紐時報導，Google正在測試名為Magi項目的新功能，有160人投入這個計畫，新產品會設法預測用戶的需求，新功能將先向美國100萬用戶開放，年底前再普及至3,000萬用戶。

Google對此發布新聞稿說：「Google對於為搜索提供新的AI功能感到高興，將很快分享更多細節。」