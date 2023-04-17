我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

六種冷凍蔬菜 營養師也愛

遇巨浪、憂搶劫 中國偷渡客曝歷險「走線」實錄

紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing

編譯劉忠勇／綜合外電
據紐時報導，Google正在測試名為Magi項目的新功能，新產品會設法預測用戶的需求。(美聯社)
據紐時報導，Google正在測試名為Magi項目的新功能，新產品會設法預測用戶的需求。(美聯社)

紐約時報報導，微軟Bing可能會取代Alphabet公司的Google，成為三星電子產品預設的搜索服務。

據報導，三星電子還在考慮的這個調整，可能讓Google每年的30億美元營收來源岌岌可危。近幾個月來，Bing因加入了OpenAI技術，可提供類似ChatGPT的問答，對Google在搜索服務的優勢威脅更為顯著。

據IDC統計，三星去年出智慧手機出貨量為2.61億支，全部採用Google的Android作業系統。三星和微軟及Google都有長期合作關係，預載的應用軟體（app）兩者都有，像是微軟的OneDrive和Google地圖。據報導，三星尚未決定將Google保留預設的搜尋引擎，協商仍在進行中。

因應Bing快速發展所帶來的挑戰，Google 也正積極更新搜索引擎，在現有功能的基礎增加人工智慧。據紐時報導，Google正在測試名為Magi項目的新功能，有160人投入這個計畫，新產品會設法預測用戶的需求，新功能將先向美國100萬用戶開放，年底前再普及至3,000萬用戶。

Google對此發布新聞稿說：「Google對於為搜索提供新的AI功能感到高興，將很快分享更多細節。」

Google 三星 微軟

上一則

傲視全美10倍以上 蘋果霸氣推出利率4.15%儲蓄帳戶

延伸閱讀

Google Pay出包了 用戶爽拿1000元 官方霸氣喊：免還

Google Pay出包了 用戶爽拿1000元 官方霸氣喊：免還
Google宣稱第四代專用TPU比輝達A100效能更強更節能

Google宣稱第四代專用TPU比輝達A100效能更強更節能
壟斷訴訟 法官指控Google毀證欺騙

壟斷訴訟 法官指控Google毀證欺騙
內容被AI利用 媒體業者主張微軟、Google分潤

內容被AI利用 媒體業者主張微軟、Google分潤

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）

有史以來首見 美銀行去年承做房貸虧錢 專家指出兩原因

2023-04-11 08:53
巴菲特首度親口向媒體就投資台積電後又大砍持股表示看法。（美聯社）

巴菲特首度親吐 為這理由大減台積電ADR持股

2023-04-11 05:20

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空