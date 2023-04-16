財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

美國財政部長葉倫說，最近多家銀行倒閉後，美國的銀行可能緊縮授信──足以做一些聯準會（Fed）所做的工作。（歐新社）

美國股市上周五小跌，儘管率先公布季報的三大銀行同創佳績，但投資人更在意聯準會（Fed）今年可能至少還會升息一次，且金融業高層警告，他們因最近金融業的壓力而看淡美國經濟的前景。投資人評估貨幣緊縮和銀行業危機究竟對經濟造成多大影響之餘，特斯拉 （Tesla）和Netflix在內的非必要消費類企業本周公布的業績和展望，將更值得關注。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

特斯拉和Netflix判斷美經能否軟著陸

道瓊工業指數周五下跌143.22點，那斯達克綜合指數和史坦普500指數各跌0.4%和0.2%。不過，史坦普雖受到微軟和蘋果在內科技股打壓，一周仍漲了0.8%，道指上漲1.2%，那斯達克也勉力收漲0.3%。

台積電ADR周五漲0.2%，一周仍跌3.4%，較台北交易溢價縮為2.9%。費城半導體指數一周變動不大。

經濟面臨阻力之際，大銀行強勁的業績指明，美國金融體系在因應持續升息的壓力之下，資金顯有湧向大銀行之勢。摩根大通周五大漲7.6%，花旗集團大漲4.8%。

摩根大通執行長戴蒙警告，矽谷銀行（SVB）和Signature銀行上個月倒閉，可能影響銀行放款，進而緊縮企業投資、交易、聘雇所需的資本。Fed理事沃勒則表示，通膨居高不下，Fed 需要繼續升息以減緩放款的速度。

油價連四周走揚 金價一度失守2000元

原油價格連四周收紅，因跡象顯示全球市場供應收緊，促使國際能源署（IEA）對未來油價看漲示警。金價則受美元止跌彈升影響，從一年高點大幅回落，盤中一度失守2000美元關卡，是過去七周來首次周線收黑。

倫敦布蘭特原油6月期貨14日漲0.3%，收每桶86.31美元。紐約西德州中級原油（WTI）5月期貨收漲0.4%，報每桶82.52美元。布蘭特周線漲1.5%，WTI漲2.4%，都連續第四周上漲，締造2022年6月來最長一波漲勢。

油價持續走高，一部分反映石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周意外減產的衝擊餘波盪漾。

另外，隨美元止跌彈升，現貨黃金價格走弱，14日盤中一度跌至每英兩1992.44美元，收盤跌幅為1.7%，報每英兩2004.17美元；黃金期貨也從前市寫下的史上次高收盤價拉回，紐約商交所黃金6月期貨跌39.50美元，跌幅1.9%，收每英兩2015.8美元。

Money Crashers執行長施拉格說，14日金價走勢「顯示短線已超買」。

葉倫：銀行業緊縮授信可發揮升息效果

美國財政部長葉倫說，最近多家銀行倒閉後，美國的銀行可能緊縮授信──足以做一些聯準會（Fed）所做的工作，但不足以顯著改變她對經濟的展望。

「在這種環境下，銀行可能會變得更謹慎些，」葉倫在定於周日播出的CNN的Fareed Zakaria GPS採訪中表示。「這確實會導致更大程度的授信限制，可能替代Fed需要進行的進一步升息。」

她仍然樂觀地認為，隨著經濟降溫、通膨放緩，美國可以避免經濟衰退和失業率的大幅上升。

柴油市場閃爍全球經濟衰退信號

國際柴油市場正在閃爍經濟放緩的信號。 在俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了全球貿易路線後，柴油一度成了全球最炙手可熱的成品油，但近來價格持續下跌，因全球一些大型經濟體的前景不佳，壓縮了柴油的需求。

經濟學家預測，在接下來的一年裡美國經濟陷入衰退的可能性為65%，歐洲為49%。中國的衰退風險更低，但要走出新冠防疫限制措施的陰影，仍需消費者信心顯著改善。

在歐洲，柴油與原油期貨的溢價近來跌至一年多最低；在美國，史坦普全球預估，2023年的需求勢將萎縮2%。但其實扣除2020年經濟一度因疫情爆發而短暫陷入嚴重停滯，2%已是美國柴油消費量自2016年以來的最大降幅。

易綱稱中國央行基本停止了干預匯市

中國央行行長易綱易綱周六在華盛頓彼得森國際經濟研究所發表談話說，中國已基本上停止常規的匯市干預，並尋求增強中國家庭使用人民幣的便利性。但他強調，央行官員仍然「保留」干預該市場的權利，他說他沒有宣布不進行干預。

易綱還介紹了中國經濟金融形勢，表示中國經濟持續回升，消費快速回暖，服務業明顯復甦，物價水平持續保持穩定。

生成式AI 火拚 馬斯克 參戰

生成式人工智慧（AI）正夯，特斯拉執行長馬斯克也投入此一領域。美國州政府文件顯示，他在內華達州創立了新的人工智慧公司「X.AI」，可能是要研發超級應用程式，與ChatGPT開發商OpenAI競爭。

英國金融時報指出，知情人士披露，馬斯克正在籌組AI研究人員與工程師團隊，也與SpaceX和特斯拉的一些投資人商議將資金投注在他的新創事業投資上。

馬斯克的AI公司可能會用推特內容當作訓練語言模型的數據，並使用特斯拉的運算資源。

此外，馬斯克已向輝達（Nvidia）採購數千個高性能繪圖處理器（GPU），這是能提供AI與高階繪圖等密集型任務所需運算能力的系統。