IMF：高利率可能是短暫狀態 利率終將回到疫前低水準

IMF分析指出，目前的高利率「可能是暫時的」。（路透）

國際貨幣基金組織（IMF）的最新分析報告指出，在通膨獲控制後，全球利率 最終可能會回落到新冠爆發前的水準，先進經濟體利率將再次「接近零」，開發中國家的利率也將穩步下降，與美國前財長桑默斯的看法大異其趣。

IMF在世界經濟展望報告中指出，儘管主要央行 正在抗擊通膨，使目前的利率水準居高不下，但在通膨再度被控制住後，先進經濟體央行可能會放鬆貨幣政策，美國和其他工業化國家的利率將回到新冠疫情 爆發前的超低水準，主因是人口老化、生產力成長疲軟。

IMF的分析指出，目前的高利率「可能是暫時的」，經通膨調整後的短期利率－也就是所謂的中性或自然利率，將在先進經濟體將維持低水準，預估美國未來十年的中性利率都將低於1%。IMF預估的美國中性利率水準也和美國聯準會（Fed）官員的預測差不多。

這項看法和桑默斯的立場不同，桑默斯3月表示，美國的實質中性利率未來可能介於1.5%~2%，部分是因為政府擴大舉債以支應增加的軍事與綠能轉型支出。

IMF也預估，新興市場的中性利率將進一步下降，因為人口老化，而邁向工業化國家的利率水準。

IMF指出，若利率降低，政府的財政壓力將減輕，因為債務成本將降低，一些國家也較能處理在新冠疫情期間累積的高債務，但政府仍須抑制預算赤字，以穩定或降低債務在國內生產毛額（GDP）的比率，先進經濟體應縮減開支。

然而，中性利率維持低水準，將限制Fed和其他央行未來刺激經濟的能力，在經濟不景氣時，央行在調降政策利率到接近零的水準後，可能不得不再次依賴收購債券等策略。IMF指出，若之前的低利率成為常態，一場夠深的衰退可稜迫使央行再度訴諸新冠疫情之前十年的策略，例如擴張資產負債表與前瞻指引。

一些經濟學家認為，新冠疫情扭轉了全球化等有助抑制通膨的力量，使自然利率上升，但IMF認為，可能有一些因素推升自然利率，卻非其預測的精本情境，綠能轉型的中短期影響則還不明確，取決於融資方式。