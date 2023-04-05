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通用汽車優退5000人 瘦身年省10億元 股價卻下跌

編譯季晶晶／綜合4日電
通用汽車優退5000人，避免了大裁員。（路透）
通用汽車優退5000人，避免了大裁員。（路透）

通用汽車公司（GM）全球優退白領全職員工大約5000人，這是刪減成本的一環，根據財務長Paul Jacobson，從今年開始，該公司可年省10億美元。但GM的股價周二不漲反跌，巴隆周刊分析，投資人可能擔心GM無法順利達成電動車的銷售目標。

Jacobson周二說，GM優退人數在8萬1000名白領員工裡的占比大約是6%，應該能讓這家總部在底特律的汽車公司避免非自願性的裁員行動。此舉節省下來的成本，就讓GM一年減少固定支出20億美元的目標達成了一半。

20億美元對2022年營業利益為144億美元的GM來說舉足輕重。該公司的電動車銷售目前還在虧損當中，預計2025年前都不會有可觀的營業利益，所以組織瘦身很重要。

不過，GM減支的消息似乎沒能嘉惠股價。這支股票周二下跌1.46%到35.74美元，跌幅比道瓊工業指數挫低0.6%、史坦普500指數收跌0.5%都要深。

投資人可能對GM電動車銷售達標的能力沒有信心。GM計畫2022年到2024年中期，在北美生產40萬輛電動車。包括今年第一季在內，GM已生產大約6萬輛，今年剩餘時間預計可生產13萬輛，這將留下21萬輛給明年上半年，意味GM可能延遲達標。

GM股價在過去12個月間累計重挫大約18%，相較下，標普500指數同期間下跌大約11%。投資人擔心，利率上揚和汽車負擔能力下滑會衝擊新車需求。

GM 電動車 投資

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