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印度手機出口估達100億美元 蘋果占5成

中央社新德里3日專電

英國媒體The Asian Lite最近引述印度產業資料報導，全球手機供應鏈移轉，在截至今年3月的12個月間，印度智慧型手機出口估計達100億美元，蘋果手機占其中5成。

印度統計數據通常是以財政年度計算，印度的財政年度是從每一年的4月到隔年3月。

報導引述「印度手機暨電子產品協會」（ICEA）資料指出，在印度製造並出口的智慧型手機當中，蘋果占50%，其次是三星40%，剩餘的10%是其他品牌。

在印度政府電子製造及生產獎勵計畫（PLI）的激勵下，印度在2022-23財政年度的手機出口額可望較2021-22財政年度增加一倍，前5大出口市場為阿拉伯聯合大公國、美國、荷蘭、英國和義大利。

ICEA會長莫辛德魯（Pankaj Mohindroo）說，手機製造產業在印度漸趨成熟，總製造能量預估達400億美元，其中的25%是出口用。

蘋果早前曾宣布，在未來2至3年內轉移在中國的製造比重，外界普遍猜測印度和越南將是最大受益國。

根據報導，截至2022年底，蘋果手機仍有高達80%是在中國製造，印度只占10%至15%；但預料到了2027年，將有45%至50%的蘋果手機會在印度製造，占比屆時將與中國不相上下。

蘋果目前在印度製造iPhone 12、13、14與14 Plus等機型，去年12月的單月出口額突破10億美元。

印度政府正積極打造電子產業生態系，希望提升印度製穿戴產品及科技產品的市場占有率。

另根據印度「經濟時報」（Economic Times）報導，印度政府提供各種獎勵及零組件進口優惠，鼓勵手機製造，因此，印度手機出口從2014-15財政年度的5800萬支，增至2022-23財政年度的3億1000萬支。

印度 智慧型手機 蘋果

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