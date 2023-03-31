那指本季漲16% 2020年來最佳

美股收盤上漲，華爾街本季以動盪但上揚告終；Fed進一步收緊利率，矽谷銀行倒閉引發了一場小型金融恐慌。路透

美股收盤上漲，華爾街本季以動盪但上揚告終；Fed進一步收緊利率，矽谷銀行倒閉引發了一場小型金融恐慌。

史坦普500指數 上漲58.48點或1.44%收4109.31點。那斯達克綜合指數上漲208.44點或1.74%收1萬2221.9 點。道瓊工業平均指數上漲415.12點或1.26%收3萬3274.15點。

在Fed偏愛的通膨指標顯示物價漲幅低於預期後，市場受到提振。不包括能源和食品成本的核心個人消費支出(PCE)指數2月上漲0.3%，低於《道瓊》調查的經濟學家預期的0.4%。

第1季史指和那指分別上漲7.03%和16.77%。對於以科技股為主的那指來說，這是2020年以來表現最好的單季。道指則是上揚0.38%。

本月，史指和那指分別上漲3.51%和6.69%。與此同時，道指3月上漲1.89%。

但期間並非一帆風順。3月剛開始時，兩家地區性銀行倒閉、瑞士信貸被迫接管以及小型機構的存款外流，但股市在3月下半月反彈。政府對SVB和Signature Bank存款的支持，以及為其他銀行設立的特別貸款 機制，有效遏制了危機。

根據Fed 30日發布涵蓋3月22日至29日期間的數據，初級信貸貸款總額為882億元，而銀行經由Fed全新的銀行定期融資計劃提取了644億元。總額達到1526億元，略低於前周的1640億元，進一步顯示隨著月底接近，危機正在趨於穩定。

SPDR區域銀行業ETF(KRE)收盤上漲0.99%，繼續從低點反彈。

隨著投資 人紛紛撤出金融股，科技股成為本月最大贏家。SPDR科技特選ETF(XLK)在3月上漲11.43%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，最近的反彈「有助於證實市場的看法，即導致市場陷入信心危機的問題很可能已得到遏制」，「半導體業已被視為全球成長的重要領頭羊，表現強勁。」

本周的ETF流量顯示投資人仍然關注固定收益，即使股市似乎正在站穩腳跟。

根據FactSet的數據，過去一周美國資金流動量最大的兩大基金是嘉信理財5-10年期企業債券ETF(SCHI)和iShares 7-10年期國債ETF(IEF)。這兩支中期債券基金合計募集資金約38億元。

在股票方面，一個似乎正在走強的產業是半導體。First Trust Nasdaq Semiconductor ETF(FTXL)和VanEck Semiconductor ETF(SMH)均位列本周淨流入前15名。

紐約Fed行長威廉斯表示，Fed堅定致力於降低通膨，但正在關注金融界正在發生的事情。

他在康州的演講中表示，通膨「仍然是最重要的大事」，並指出Fed必須「使用其貨幣政策工具來降低通膨」。

然而，他注意到銀行系統最近出現一些動盪，並表示他將密切關注局勢，「我將特別關注評估信貸狀況的演變及其對成長、就業和通膨前景的影響。」

Atlantic Equities仍然看好Netflix，認為稱該公司的整頓密碼分享應該比之前預期的更有利。

分析師費伯(Hamilton Faber)在分析其付費密碼共享計畫後，重申了對該股的加碼評級；該方案上個月在更多國家推出，但尚未進入美國。他預計訂閱量將成長9%，每位用戶的平均收入將增加3%。這種綜合效應超過之前預期的5%。

他說，這可能會讓投資人忽視一個事實，即在去年推出廣告版訂閱方案後，廣告可能需要比預期更長的時間才能擴大規模。總而言之，他將保持對2025年的估計不變。

他在給客戶的最新報告中表示：「考量到付費分享的更大上漲空間，我們很高興保留對2025年營收和EPS的預測，該預測均超前約5%。」「我們繼續建議加碼。」