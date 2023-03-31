美2月消費及通膨皆偏弱 料Fed升息周期近終點

聯準會（Fed）最關心的通膨指標核心PCE平減指數，2月比前月僅上揚0.3%，反映通膨降溫。 美聯社

美國今年2月個人消費支出（PCE）及通膨指標升幅都明顯縮小，且兩者大致都低於預估，顯示經濟成長與通膨勢頭都逐漸減弱，進一步確認聯準會（Fed）這波升息 周期接近終點，預料Fed於5月會議時可能再升息1碼就至少會暫停升息。美股道瓊期指上揚逾100點，公債殖利率 劇降。

2月個人消費支出比元月小幅增加0.2%，略低於預估的0.3%增幅，更遠低於元月時的2.0%增幅（修正後數據）。扣除通膨後的實質支出也比元月減少0.1%。

通膨方面，整體PCE平減指數 比元月大幅上升0.3%，但遠低於元月時的0.6%升幅；與去年同期相比則上升5.0%，低於預估的5.1%升幅，也低於元月數據。

最受關注的核心PCE平減指數，比元月上升0.3%，低於預估的0.4%，更低於元月時的0.5%升幅；比去年同期則上升4.6%，年升幅低於預估及元月時的4.7%，也是2021年10月以來最低水準。

另外Fed主席特別重視的「超核心通膨率」，即扣除居住與能源之後的服務業通膨率，2月上升0.3%，遠低於元月時的0.6%升幅；與去年同期相比則上升4.6%，年升幅比元月時稍高。

由於超核心通膨率依然黏著，經濟學者預料5月Fed可能再升息1碼，同時觀察銀行事件的演變，以及地區性銀行縮減放款後對經濟的影響，再決定後續的政策走向，預料6月暫停升息的機率升高。