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FTX創辦人遭控賄賂中國官員 第13項罪名

中央社紐約28日綜合外電報導
檢方更新起訴書，將加密貨幣公司FTX創辦人班克曼-佛瑞德的罪名增加為13項。路透
檢方更新起訴書，將加密貨幣公司FTX創辦人班克曼-佛瑞德的罪名增加為13項。路透

根據今天更新的起訴書，美國官員指稱加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德授權向中國官員賄賂至少4000萬美元，試圖取得遭中國官員凍結的姊妹公司「阿拉美達研究」加密貨幣交易帳戶資金。

法新社報導，根據美國檢察官威廉斯（Damian Williams）簽署的最新刑事起訴書，中國官員2021年初凍結「阿拉美達研究」（Alameda Research）控制的加密貨幣交易帳戶約10億美元資金，班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）遂授權賄賂中國官員。此舉因「圖謀違反海外反腐敗行為法（Foreign Corrupt Practices Act）中的反賄賂條款」，成為班克曼-佛瑞德遭控的第13項罪名。

班克曼-佛瑞德也被控串謀、電信詐欺、圖謀洗錢和違反競選財務法等罪名，檢察官指控他欺騙投資者並濫用屬於FTX和「阿拉美達研究」客戶的資金。

班克曼-佛瑞德被控8項刑事罪名，其中5項每項最高可判處20年徒刑，他8項罪名都不認罪。另外5項罪名尚未提審。

據班克曼-佛瑞德了解，中國當局是為調查「阿拉美達研究」的交易對手，才凍結「阿拉美達研究」帳戶。

班克曼-佛瑞德和同夥「嘗試無數方法」以再度取得帳戶資金，包括保留律師群和與中國交易所溝通。

根據起訴書，經過數月的挫折，班克曼-佛瑞德「終於同意並指示鉅額賄絡，以促使帳戶解凍」，但是帳戶還是沒有解凍。

FTX及其姊妹公司「阿拉美達研究」去年11月破產，終止了一度被市場估值為320億美元的虛擬交易業務。FTX 2019年成立後，一躍成為加密貨幣領域的龍頭企業。

去年12月12日，在紐約聯邦檢察官要求下，班克曼-佛瑞德於FTX總部所在地巴哈馬被捕。後來他以2.5億美元交保，在他父母位於加州的住家居家監禁。

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