CFTC控告幣安與趙長鵬假裝遵守規定 比特幣重挫逾4%

全球最大加密幣交易所幣安與執行長趙長鵬遭商品期貨交易委員會（CFTC）提告。（路透）

美國27日針對加密貨幣 交易所幣安與該公司執行長趙長鵬採取迄今最強力的打擊行動。比特幣 價格盤中應聲重挫超過4%，一度跌破2萬7000萬美元關卡，目前跌幅已有收斂。

商品期貨交易委員會（CFTC）在芝加哥聯邦法院提告指出，隨著幣安成長為全球最大加密貨幣交易平台，幣安和趙長鵬經常違反美國衍生品規則。CFTC指出，幣安幾年前就應該要在該機構註冊，而且持續違反CFTC規定。

CFTC執法部門法務長羅伊（Gretchen Lowe）在聲明中表示：「被告自己的電子郵件和聊天紀錄反映出幣安的遵守法規行動一直是假裝的，幣安蓄意選擇重視獲利更甚於遵守法律。」

幣安發表聲明說，CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。該交易所表示，已經配合CFTC兩年，將繼續與在美國和其他地方的當局合作。

幣安說：「我們過去兩年進行了大量投資 ，確保沒有美國用戶活躍在我們的平台上」，公司已擴大合規團隊、砸重金強化監督，並採取重要行動來避免美國民眾使用幣安的全球交易平台。

比特幣27日盤中一度跌4.5%至2萬6543.19美元，在台灣時間28日清晨8時左右，下跌0.14%至2萬7104.80美元。

趙長鵬在幣安部落格上發表的聲明指出，CFTC的訴狀「對事實的陳述顯然不完整，我們不認同訴狀中對許多問題的描述」。他說，他嚴格監督幣安的政策，包括針對擁有上市細節等非公開資訊者的相關政策。

CFTC是民事政府機構，不能對企業提起刑事指控或尋求將個人判刑入獄。然而，該監管機構提起的案件可能導致對公司和個人的巨額罰款和其他懲罰。

CFTC除了控告趙長鵬和幾個幣安實體外，也控告幣安前首席遵長Samuel Lim違反規定。該機構表示，趙長鵬、Samuel Lim和其他高層主管未能妥善監督幣安的活動，並採取了違反美國法律的措施，其中包括指導美國客戶使用虛擬專用網絡（VPN）來掩蓋其所在地，並指示與美國有關的「VIP客戶」（通常是機構投資者）以空殼公司名義在幣安開戶。

CFTC還指出，幣安未能實施有效的反洗錢計畫，也沒有採取必要的防護措施來確認客戶的真實身份。訴狀顯示，至少截至2022年5月，幣安一直都沒有提交回報任何一樁在美國的可疑活動。

CFTC還表示，幣安自家2020年8月的文件顯示，該平台從衍生品交易賺得6300萬美元手續費，其中約16%的帳戶被認定是美國客戶持有，「被告在培育幣安美國客戶群時藐視適用的聯邦法律，因為這樣做有利可圖」。

此外，CFTC指出，幣安故意摧毀文件，而且在趙長鵬的指示下，經常利用加密通訊軟體Signal與美國客戶溝通。

CFTC至少從2021年以來就持續調查幣安是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。按照CFTC的規定，如果平台允許美國民眾交易這類產品，那麼就必須在該機構註冊。