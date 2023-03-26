IMF總裁憂心 世界可能分裂為相互競爭的經濟集團

IMF總裁喬治艾娃對於全球可能分裂為相互競爭的經濟集團表示憂心。（路透）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在北京 一場論壇中，對於世界可能分裂為相互競爭的經濟集團表示憂心。她並警告，當前全球金融穩定風險正在明顯上升中。

據財新網報導，喬治艾娃26日上午出席在北京舉行的「中國發展高層論壇」2023年會時指出，今年全球經濟增速預計將放緩至3%以下，預計2024年將有所改善。但即便如此，全球經濟增速仍將遠低於3.8%的歷史平均水準。

喬治艾娃說，經濟增速放緩是由於新冠疫情造成的長期創傷效應、俄烏戰爭，以及貨幣政策緊縮對經濟活動造成的拖累而造成的。她強調，「全球經濟的春天還未到來」。

喬治艾娃並對當前全球經濟面臨的「極大的不確定性」表示擔憂。她指出，包括由地緣經濟分裂導致的風險，可能意味著世界分裂為相互競爭的經濟集團——這是一種「危險的分裂」，會讓每個人境況變差、更不安全。

她還警告，當前全球金融穩定的風險也明顯上升。喬治艾娃表示，升息是對抗通膨所必需的，但在較高的債務水平下，從長期低利率 環境向遠高於先前水準的利率快速過度，將不可避免地帶來壓力和脆弱性。

此外，喬治艾娃指出，中國經濟正在強勢復甦。而推動中國這一增長的主要原因是隨著經濟重新開放、經濟活動恢復正常，私人消費預計將迅速反彈。 IMF今年1月預測，中國今年GDP增速將達到5.2%，較2022年大幅提高2個百分點。

「中國經濟的強勁反彈意味著其將在2023年貢獻全球經濟增長的約三分之一，這將為世界經濟帶來可喜的拉動作用」，喬治艾娃說。

但喬治艾娃也建議中國進行更多的改革，以進一步提高生產率，推動經濟再平衡，讓經濟從投資 驅動型增長轉向更多倚重消費拉動的增長。「這種增長更加持久、更少依賴債務，且有助於應對氣候挑戰」。

她表示，中國這些改革要發揮作用，還需要不斷提高醫療和失業保險福利，為家庭應對衝擊提供緩衝。此外，應通過市場化改革為私人部門與國有企業營造一個公平的競爭環境，同時加強教育投資—這將大幅提高經濟的生產力。