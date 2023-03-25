我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田贈澤倫斯基「必勝飯勺」伴手禮 背後有深意

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

反譏桑默斯 阿達尼財長：是美國經歷恩龍時刻而非印度

編譯湯淑君／綜合外電
美國前財長桑默斯。圖／美聯社
美國前財長桑默斯。圖／美聯社

印度財經媒體「今日商業」（BT）網站報導，印度阿達尼集團（Adani Group）財務長辛哈（Jugeshinder Singh）25日推文說，美國此刻正經歷「第三個恩龍時刻」，反嗆上月美國前財政部長桑默斯暗批阿達尼財務風暴為印度版「恩龍時刻」的說法。

哈佛大學教授桑默斯上個月接受彭博專訪時說：「印度近來可能經歷某種恩龍時刻。」他並未點名阿達尼，但顯然指的是美國放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控阿達尼集團炒股票，並且靠避稅天堂從事會計詐欺，堪與2001年美國恩龍（Enron，又譯「安隆」）做假帳醜聞相提並論。

針對本月矽谷銀行（SVB）倒閉引發的一波銀行業危機，桑默斯24日推文說：「政策領袖必須清楚、果決地表明，大、中、小型銀行的儲戶，存款都不會失去。」他呼籲美國現任財長葉倫和其他高階監管官員許下承諾，假如未來一年有任何銀行倒閉，將對所有未受保存款提供全額擔保，藉此協助提振民眾信心、遏止這波銀行業動盪。

阿達尼財務長辛哈25日在推特回應桑默斯的推文說：「套用你的話：美國的第三個恩龍時刻。」

辛哈顯然是針對桑默斯上月影射阿達尼集團涉嫌做假帳，而反唇相譏。辛哈未說明第二個恩龍時刻為何，但可能指的是2008年美國爆發的一波橫掃金融市場的系統性危機，那波金融海嘯擊倒投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers），逼得美國政府不得不紓困大型金融機構。

印度 矽谷銀行 紓困

上一則

瑞士財長：如果當時袖手旁觀 瑞信多一天都挺不過去

延伸閱讀

興登堡空襲 支付公司Block股價跳水

興登堡空襲 支付公司Block股價跳水
桑默斯：歐洲央行拉加德拿A+ 聯準會鮑爾下周應跟進

桑默斯：歐洲央行拉加德拿A+ 聯準會鮑爾下周應跟進
前財長桑默斯：聯準會下周若升1碼 合理

前財長桑默斯：聯準會下周若升1碼 合理
桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25

超人氣

更多 >
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲