反譏桑默斯 阿達尼財長：是美國經歷恩龍時刻而非印度

美國前財長桑默斯。圖／美聯社

印度 財經媒體「今日商業」（BT）網站報導，印度阿達尼集團（Adani Group）財務長辛哈（Jugeshinder Singh）25日推文說，美國此刻正經歷「第三個恩龍時刻」，反嗆上月美國前財政部長桑默斯暗批阿達尼財務風暴為印度版「恩龍時刻」的說法。

哈佛大學教授桑默斯上個月接受彭博專訪時說：「印度近來可能經歷某種恩龍時刻。」他並未點名阿達尼，但顯然指的是美國放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控阿達尼集團炒股票，並且靠避稅天堂從事會計詐欺，堪與2001年美國恩龍（Enron，又譯「安隆」）做假帳醜聞相提並論。

針對本月矽谷銀行 （SVB）倒閉引發的一波銀行業危機，桑默斯24日推文說：「政策領袖必須清楚、果決地表明，大、中、小型銀行的儲戶，存款都不會失去。」他呼籲美國現任財長葉倫和其他高階監管官員許下承諾，假如未來一年有任何銀行倒閉，將對所有未受保存款提供全額擔保，藉此協助提振民眾信心、遏止這波銀行業動盪。

阿達尼財務長辛哈25日在推特回應桑默斯的推文說：「套用你的話：美國的第三個恩龍時刻。」

辛哈顯然是針對桑默斯上月影射阿達尼集團涉嫌做假帳，而反唇相譏。辛哈未說明第二個恩龍時刻為何，但可能指的是2008年美國爆發的一波橫掃金融市場的系統性危機，那波金融海嘯擊倒投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers），逼得美國政府不得不紓困 大型金融機構。