從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

全球銀行股投資 人近來飽受驚嚇，先是美國中型銀行矽谷銀行（SVB）、Signature Bank不堪擠兌倒閉，緊接著監管當局催逼瑞士信貸與瑞銀合併，之後又註銷瑞信AT1債券，連累德意志銀行AT1債券價值急跌，又使德銀信用違約交換（CDS）成本飆升、德銀股價24日盤中暴跌。

漣漪效應持續擴散，顯然這波因央行大幅升息而起的全球銀行業動盪尚未平息。然而，歐美央行日前照樣升息打通膨，歐洲央行（ECB）上周升息2碼（0.5個百分點），本周美國聯準會（Fed）和英國央行（BoE）各升1碼。樂觀的解讀是，決策官員評估銀行體質健全，挺得住衝擊，但市場有個疑慮仍揮之不去：當局是否低估了情勢嚴重性？

利率 風險衝擊所有銀行

2006-2011期間擔任美國聯邦存款保險 公司（FDIC）主席的貝爾（Sheila Bair）23日接受MarketWatch訪問時就警告，利率急遽走高不只衝擊地區銀行，所有的銀行都面臨這個風險。她說：「我們必須留意銀行所有的無標記證券（unmarked securities），不論是銀行是小型、中型還是大型。」

貝爾說：「所有的銀行都面臨這個風險。所有的檢查人員都必須提高警覺，查看銀行管控利率風險的情況。萬一擠兌發生，銀行必須賣掉那些證券。那是不分規模大小的銀行及檢查人員，都應該擔心的事情。」

現任FDIC主席葛魯伯格（Martin Gruenberg）本月6日在一場演講中說：「未實現的證券損失，已大大地降低了銀行業申報的股本。」數日後，SVB和Signature兩家中型銀行就相繼倒閉。

貝爾去年12月就呼籲Fed暫停升息，現在更批評Fed 22日不應再升息1碼（0.25個百分點），應該停下來評估情勢如何。她說：「假如金融危機來襲，也別提軟著陸了。我們必須不計一切代價避免那種情況發生。」

美商銀行動盪的近因

許多人把最近銀行業的痛苦歸咎於Fed提高利率，但金融時報（FT）專欄作家邰蒂（Gillian Tett）指出，癥結在美國中小型銀行此刻遭遇三個互有關聯的問題：儲戶捲（存）款而逃、商業模式失靈，以及信用緊俏。

第一個問題是存款迅速流失。這是因為FDIC提供的存款保險以25萬美元為限，除非基於「系統重要」理由，才能擴大存款擔保。一般認為，所謂「系統性」即指大型銀行，於是SVB和Signature一傳出財務不穩的風聲，儲戶就爭先恐後提款、轉存入「大到不能倒」的大銀行。

第二個問題出在銀行的商業模式。在資金寬鬆、利率極低的時代，客戶把錢停泊在孳息低的銀行帳戶（因為缺乏更好的替代選項），讓銀行借入成本低廉的豐沛資金，再以稍稍高一些的利率放貸出去，並買進長期資產，例如美國公債。但隨著利率節節升高，客戶存款有的移往大銀行，有的轉進貨幣市場基金。客戶行為改變重創「把短期存款拿來放出長期貸款」的銀行，因為付給客戶的利息支出增加了，證券投資組合未實現的虧損也升高了。

第三個問題山雨欲來：信用緊俏。隨著融資成本升高，銀行勢必會縮減放貸。儘管信用創造減緩有助Fed打通膨，但風險是信用吃緊的影響極難預測，因為可能形成自我強化的「經濟衰退與債務違約」下沉旋渦。也因此，美國的銀行業危機起初是利率（及流動性）風險引發，但現在可能慢慢演變成信用風險。

歐美銀行動盪的遠因

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）則指出，最近大西洋兩岸銀行業動盪不已，其實早在25年前就種下禍根。

1998年4月6日，花旗（Citicorp）與旗下擁有投銀和保險事業的旅行者集團（Travelers Group）驚傳要合併，這是大事一樁，因為公然違反「格拉斯-史蒂格法」（Glass-Steagall Act）--「大蕭條」時代制定的銀行法，明文規定商業銀行和投資銀行必須分開，並禁止銀行擁有保險公司。旅行者掌門人魏爾（Sandy Weill）和花旗舵手李德（John Reed）--後來的花旗集團共同執行長--不啻是賭政治人物將終結「格拉斯-史蒂格法」。1999年，那果然成真了。

花旗與旅行者敲定協議的一周後，總部在夏洛特的NationsBank與舊金山的BankAmerica也宣布合併，組成今天的美國銀行（BofA）。此舉又摧毀後蕭條金融法規的另一個指導原則：以嚴格規定禁止州際銀行業。原先銀行和保險公司受州政府監管，且必須大致待在該州，以致全國共計數千家銀行，大多數的規模都太小，即使倒閉也不足以構成系統性危機。

當時的想法是，大銀行可提供規模經濟和更佳的服務。結果呢？大銀行證明難以管理。銀行巨人投入結構信用，釀成大禍。引爆2008年全球金融海嘯的，是雷曼兄弟（Lehman Brothers），屬於「格拉斯-史蒂格法」劃分的「投銀」這邊。但在雷曼倒閉後幾個月，大型的綜合銀行（universal bank）也傳出嚴重受創，但因為規模太大，若任其倒閉，後果不堪設想。美銀和花旗雖然都躲過收歸國有的命運，但已顏面盡失。

美國其實仿效的是歐洲由來已久的「金融超市」（financial supermarkets）；在歐洲，各國各有各的銀行巨人，且整併過程一直在進行。繼美銀和花旗之後，瑞士聯盟銀行（Union Bank of Switzerland）與瑞士銀行公司（Swiss Bank Corp.）也完成合併，組成了今天的瑞銀集團（UBS）。這些巨無霸銀行在全球金融海嘯期間處境更淒慘，因為滿手都是有毒的美國房貸證券。2010年起，歐洲銀行一直未能脫離困境，導致歐盟主權債務危機。

當初合併成大型銀行，是為了提高規模經濟和提升獲利能力，不料卻導致社會大眾對整個銀行業都失去信心。

2012年，魏爾承認，商業銀行與投資銀行再度分隔開來，確實有必要，因為如此才能重拾金融業創新。李德2013年也對歐瑟士說，投資銀行和商業銀行的文化差異太大，不適合整併在同一屋簷下。

全球金融海嘯後，政治人物設法訂出比「格拉斯-史蒂格法」和緩的銀行法規。

例如由前Fed主席伏克爾倡議的「伏克爾法則」（Volcker Rule），意在阻止存款機構兼營自營交易（proprietary trading），或投資、贊助避險基金或私募股權，但這套規定變得太複雜，後來就被稀釋了。

在英國，維克斯爵士（Sir John Vickers）領導的委員會提出圍欄（ring-fencing）概念 — 要求將同一屋簷下的「零售銀行」業務與「企業和投資銀行業務」區隔開來。

「巴塞爾協定第三版」（The Basel III）提高對銀行的資本要求。

美國的「陶德-法蘭克法」（Dodd-Frank Act）則規定，任何一家資產額超過500億美元的銀行，都必須受到額外的嚴格監管。2018年，時任總統川普把那個門檻提高到2,500億美元—這讓許多中型銀行得以避開嚴格監管，形同鼓勵他們大舉擴張。

SVB就是其中一個例子。

結論

過去幾周的發展證明，在後金融海嘯的歲月，試圖彌補1998年過錯的種種努力，都尚未成功。

但即使讓「格拉斯-史蒂格法」重生，光是如此也不夠，還必須把大銀行重新切割成「小到可以讓它倒」的小銀行才行。然而，一如把銀行整併在一起，是比想像來得艱難的大工程，成效又不如預期；要把銀行拆解分割，涉及的風險也令人恐懼。如果沒有膽量和毅力推動這種改革，政府被迫更大規模將問題銀行收歸國有的可能性，勢必會升高。繼之而來的，將是全面的存款保險。

但銀行改革工程在2008年被耽擱了，最近的發展再次凸顯出，不能再拖下去了。