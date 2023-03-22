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AI加持 輝達市值有望超越波克夏 成全美第五大企業

編譯簡國帆／即時報導
AI題材已帶動輝達股價過去半年來狂漲111.47%。(路透)
AI題材已帶動輝達股價過去半年來狂漲111.47%。(路透)

巴隆金融周刊（Barron's）報導，輝達對人工智慧（AI）科技最新押注所帶動的股價漲勢，已使市值暴增，目前只落後「股神」巴菲特執掌的波克夏40幾億美元，有望成為美國市值第五高的上市企業。

彭博資訊數據顯示，輝達股價22日收漲1%至264.68美元，過去半年來狂漲111.47%，市值增至約6537.60億美元。相較下，波克夏B股股價22日跌1.4%，過去半年來累計漲11.9%，目前市值為6580.54億美元。

也就是說，目前輝達的市值只比波克夏少42.94億美元左右。

巴隆指出，考慮到輝達股價最近的強勢表現，市值很有可能超越波克夏。這在五個月前看起來還不太可能，當時輝達股價從去年初到10月14日低點累計重挫62%，市值只有2796億美元左右，另一方面，波克夏從去年初到10月12日低點跌了12%，市值約5885億美元。

但之後市場對輝達的信心大幅改善，原因就在生成式人工智慧（AI）ChatGPT服務爆紅，其他類似的AI科技也陸續出現，成為輝達股價的最新題材，致使輝達股價今年來大漲84%，表現遠優於波克夏同期的挫跌1.5%。

股價 波克夏 AI

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