葉倫不考慮為銀行存款提供「全面」保險 地區銀行股跌

美國財長葉倫（左）周三出席參院聽證會，與參議員曼欽交談。(美聯社)

財政部 長葉倫 周三表示，她並未考慮未經國會批准就提供「全面性」銀行存款保險 ，以遏止銀行業動盪，而美國最近幾家倒閉了的放貸機構，企業主事者應被問責。她的評論加劇美股指數和地區銀行股的跌勢。

葉倫在出席參議院撥款小組委員會聽證會時說：「我並未考慮或討論任何與全面保險或存款擔保有關的事。」她沒澄清這指的是暫時或永久性改變保險額度上限。

葉倫稍早說過，如果較小型放貸機構受到威脅，美國準備採取更進一步行動保護儲戶。媒體周一報導，她的幕僚正研究，如果銀行危機擴大，不經國會通過，暫將聯邦存款擔保擴大到超過目前25萬美元限額的方法。

永久改變聯邦存款保險公司提供的25萬美元保險額度上限需國會批准，但財政部能動用規模大約300億美元外匯穩美元定基金，部分官員表示可用來採取臨時措施。

葉倫周三補充表示，現在不是決定應否提高限額的正確時機。但她暗示考慮過暫時提高提高限額。她向參議員曼欽保證，如果擴大保險，會被視為「特殊的一次性評估」，費用對存款較少的客戶不會造成負擔。

葉倫在聽證會上也談到，對銀行倒閉負有責任的高階主管不該在股東和投資人蒙受損失之際獲利。她說：「這是重要的問責形式，我們很樂意與各位議員合作立法。重要的是明確表達：倒閉銀行的股東和債權人不受政府保護。」

她給的證詞緊跟在聯準會升息1碼的決定之後。地區性銀行股應聲走跌。標普地區銀行ETF周三下跌5.69%。