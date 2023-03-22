Fed決策與鮑爾記者會說了什麼？5大重點一次看

聯準會主席鮑爾22日舉行記者會。（路透）

聯準會（Fed）22日宣布升息 1碼，主席鮑爾 表示準備在必要時再次提高利率 ，但會議後聲明改變了兩個措辭，發出了政策可能靈活調整的訊號。美股在Fed會議後起初翻紅，但在財長葉倫表示無意擴大存款保險範圍後，銀行股下殺，拖累大盤收低，美股三大指數下跌1.6%。

以下是Fed此次會議決策和鮑爾會後記者會的要點整理：

1.升息1碼，鮑爾說通膨依然太高，必要時再次升息

Fed宣布升息1碼，聯邦資金利率目標區間來到4.75%至5%，為2007年9月金融危機前夕利率觸及高峰值以來最高水準。

鮑爾表示，官員們在會議前幾天並未考慮暫停升息，在會議中也一致支持升息，原因是通膨依然太高，有必要更多升息。Fed計劃透過更多針對性的計畫來處理金融穩定問題。

2.鮑爾強調銀行體系穩健

鮑爾在記者會一開始就表示，銀行體系是穩健且有韌性的。他強調央行已採取提供流動性的措施，會使用所有工具來保護銀行體系。但他說，關於銀行業紛擾帶來緊縮放貸環境與導致經濟減緩的程度，依然有明顯不確定性，如果銀行大幅限縮放貸，影響經濟成長，那麼Fed就沒有必要再大幅升息。

3.點狀圖：利率最高升至5.1%，暗示接下來只會再升1碼 鮑爾：今年無降息預期

最新公布的利率點狀圖顯示，Fed官員對利率今年落點的預估中間值仍維持在5.1%，和去年12月預估一致。然而，點狀圖中的點確實有所移動，顯示一些官員對利率路徑的預測稍微偏得更鷹派。鮑爾審慎地指出，官員並沒有預期今年將降息。

4.會後聲明改變兩個用詞，代表利率政策可能靈活調整

Fed在會後聲明中，把上一回提到的讓基準利率「持續上調」「將是」合適之舉，如今則改成「一些」額外的政策緊縮「或許」是合適之舉。彭博資訊分析，這反映Fed可能希望在必要時增加暫停政策的靈活性。

5.Fed持續縮減資產負債表，每月縮表950億美元

決策官員沒有改變縮減資產負債表的行動，將繼續按先前規畫每月縮減多達950億美元的債券持有。鮑爾澄清，資產負債表正在膨脹是因為Fed實施新的流動性方案，但他表明這些措施和貨幣政策是分開的。