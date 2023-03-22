Fed照升1碼且未結束 「銀行動盪的衝擊還不明確」

鮑爾說，最近的銀行業動盪「可能導致對家庭和企業的放貸收緊，進而影響經濟結果。不過現在還無法判斷貨幣政策應該如何對此作出反應」。（路透）

聯準會（Fed）連續九次會議調高利率 ，並暗示可能進一步升息 ，表明很有把握對抗通膨的努力不會加劇最近剛爆發的銀行業危機。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）一致決議調高聯邦基金利率目標區間1碼（0.25個百分點）至4.75%-5%，達到2007年9月金融危機爆發之前不久的最高水準。這也是Fed在2022年3月開始持續大幅升息後連續二度升息1碼。

Fed主席鮑爾 在記者會上說，「我們致力於恢復物價穩定，所有證據都表明，社會大眾有信心我們會這麼做，重要的是我們要用行動和言語來維持這樣的信心。」他說，官員準備在必要時還會提高利率。

鮑爾也強調銀行體系穩健且具韌性，重申官員在聲明中的觀點，並表示Fed準備使用一切工具來維持穩定。

聲明也提及近兩周美國多家銀行倒閉掀起的動盪。聲明形容，美國銀行體系「健全且堅韌」，近期局勢可能導致家庭和企業信貸條件緊縮，壓抑經濟活動、徵聘和通貨膨脹，但這些影響的程度仍「不確定」。聲明重申，官員「高度關注」通膨風險。

據點狀圖顯示，Fed決策者預料今年2023年底利率為5.1%左右，與去年12月點狀圖的預測一致。 2024年利率預測中值從4.1%升至4.3%。

在鮑爾記者會期間，美股一度上漲，但隨後下跌，標普500指數收盤大跌1.7%，可能受到鮑爾表示Fed準備在必要時還會提高利率的影響。此外，財政部長葉倫表示 ，不考慮全面擔保所有銀行存款，也影響股市。

從升息和點狀圖看來，Fed決策者仍著重於壓抑通膨回到2%的目標，表明對經濟成長來說，物價上漲是 比銀行震盪更大的威脅。

Fed在聲明中表示，「預計採取一些額外的政策緊縮可能是合適之舉，這樣有助於貨幣政策立場保持足夠的限制性，進而使通膨能久而久之回落到2%」。之前的聲明提到基準利率「持續調高」是合適之舉，這個措辭的變化反映Fed可能希望在必要時增加暫停政策的靈活性。

當問到措詞的變化時，鮑爾說：「我會重點關注"可能"和"一些"這兩個詞。」他強調，Fed官員預計今年不會降息。

他也表示，鑒於銀行業動盪，Fed曾一度考慮過是否要暫停升息，但由於最近的數據顯示「通膨壓力居高不下」，委員們繼續升息的共識很強。

官員還刪除聲明中提到的通膨已經放緩的說法，稱物價壓力仍然很高。聲明中指出，近幾個月來的就業成長加快，並且「保持強勁」。

Fed表示將繼續以和之前同樣的速度縮減資產負債表，儘管最近的緊急措施再度導致資產膨脹。