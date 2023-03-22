升息+葉倫放話 道指大跌530點

由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

由於Fed繼續升息 ，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。

財政部長葉倫的評論更加劇了股指市和地區銀行股的下跌，她告訴美國參議院撥款小組委員會，美國目前無意為銀行存款制訂定「全面保險 」。

道瓊工業平均指數下跌530.49點或1.63%收3萬2030.11點。史坦普500指數下跌65.9點或1.65%收3936.97點。那斯達克綜合指數下跌190.15點或1.6%收1萬1669.96點。

道指盤中一度上漲201.29點，隨後轉跌。史指和那指盤中最高分別上漲0.9%和1.3%。

Fed主席鮑爾指出，「金融狀況似乎已經收緊。」「我們將會看看這有多嚴重，它看來是否會持續下去。如果是這樣，會很容易產生重大的宏觀經濟影響，我們會在政策決定中考慮到這一點。」

一如普遍預期，Fed升息1碼(25個基點)。Fed政策制訂委員會在聲明中表示，它「將密切關注收到的訊息並評估對貨幣政策的影響」。此外，Fed在其聲明中刪除了「持續升息」一詞。

樂觀的一面是，Fed最新預測顯示今年僅需升息一次。但是，鮑爾在新聞發布會上表示通膨鬥爭遠未結束。

Jefferies經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)在報告中表示，「Fed今天的行動與我們長期以來的觀點一致，即Fed將升息至 5.125%並暫停一段較長時間。」「除非銀行業內部風險擴散，否則預計Fed將在5月面臨非常相似的政策決定，它們將被迫再次升息。」

全球銀行業的健康狀況當前存在不確定性。本月稍早，矽谷銀行和Signature Bank倒閉，而瑞銀收購了競爭對手瑞士信貸，這是瑞士監管機構為支撐該國銀行業而強制採取的舉措。

在宣布升息和葉倫聲明財政部不考慮廣泛增加存款保險後，地區銀行股走跌。標普地區銀行ETF(KRE)下跌5.69%。

與此同時，鮑爾指出，在Fed和監管機構採取行動支持存款戶後，銀行存款流量上周已趨於穩定。

可以肯定的是，他還表示：「不過我認為目前已出現信貸緊縮的可能性。 我們知道這會對宏觀經濟產生影響。」

《路透》報導，財政部長葉倫表示，聯邦存款保險公司(FDIC)不考慮為銀行存款提供「全面保險」。政府並未考慮將銀行存款擔保擴大到超過目前25萬元的限額。部分投資 人原本希望這樣的舉措有助於防止危機進一步蔓延。

TradeStation市場情報副總裁羅素(David Russell)表示，銀行業危機幫助Fed放棄了激進的升息，這對股市有幫助，「幾周前沒有人會預料到這一點，但矽谷銀行和瑞士信貸的倒閉可能使股市免於重新測試低點。」

總而言之，羅素認為Fed的措辭有助於改善投資人信心，「銀行擠兌已經完成了Fed的工作。」「Fed立即承認信貸條件已經收緊，這可能會降低通膨。他們還緩和了激進升息的承諾。這對市場情緒來說是個完全的好消息，因為它讓Fed重回觀望模式，而不是全面緊縮政策。」

摩根史坦利全球投資模型投資組合構建負責人羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，Fed暗示將轉向，但這並不意味著投資人在升息方面已經走出困境，「市場觀察人士可能會將今天的利率上漲解讀為支持Fed將近期的銀行業困境視為異類，這對那些擔心系統出現系統性危機的人來說是一件好事。」

他補充說：「此外，Fed暗示可能很快就會出現轉折點，因此這是另一個值得投資人咀嚼的好消息。」「但請記住，這並不意味著降息會很快到來，Fed已暗示將盡一切努力讓通膨率回到接近2%的水平。因此，即使Fed停止升息10次，波動性也可能仍然是市場交易主題。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點