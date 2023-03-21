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巴菲特接班人買2460萬美元波克夏股票 還可能加碼

編譯季晶晶／綜合外電
波克夏公司執行長巴菲特的接班人艾伯（圖中）17日買進2460萬美元自家公司股票。（路透）
波克夏公司執行長巴菲特的接班人艾伯（圖中）17日買進2460萬美元自家公司股票。（路透）

根據周二的申報文件，有股神之稱、波克夏公司執行長巴菲特的接班人艾伯（Greg Abel）上周五買進2460萬美元自家公司的股票，使他持有的波克夏股票增加到大約1.05億美元。

主管波克夏非保險業務的艾伯以447259美元的價格購買55股的波克夏A股，他手上現在有228股A股。他也擁有2263股的波克夏B股。波克夏股價周二上漲1%至460515美元，B股上漲0.9%至303.85 美元。

這次買股的是代表艾伯妻兒和其他家庭成員的艾伯信託基金（Gregory Abel Revocable Trust）。

波克夏已指明現年60歲的艾伯是92歲巴菲特的接班人。在其最近公布的10-K文件裡，波克夏表示：「如果現在要有人接替巴菲特，波克夏董事會已同意艾伯應取而代之。」

艾伯買股的同一天，波克夏發放董事會委託書，其中增加了董事會成員「至少三年內根據個人財富，大筆投資波克夏股票」的新要求。

艾作可能買進更多波克夏股票，以遵守董事會成員持股的新準則。他去年以8.7億美元的價格將波克夏公用事業部門Berkshire Hathaway Energy的1%股權賣回給該公司。稅後可能淨賺逾6億美元。波克夏不發股票給高管，做為薪酬的一部分。他們必須到公開市場買股。

波克夏 股票 巴菲特

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