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滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

編譯劉忠勇／綜合外電
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（Ocean Network Express，簡稱ONE）正準備利用新冠肺炎疫情期間帶進的利潤，建立更環保、更有競爭力的專屬船隊，捨棄多年來租船營運的模式。

ONE執行長尼克森（Jeremy Nixon）接受日經新聞訪問時說，「我們的資產負債表上並未擁有任何船隻，但我們有意開始擁有自己的船隻」。目前，ONE長約租用80%的船舶，其餘採短約。

ONE總部位於新加坡，成立於2017年，是日本船運公司日本郵船、三菱商船和川崎汽船的合資企業。自成立以來，尼克森一直擔任ONE的執行長。

根據法國數據服務商 Alphaliner的資料，ONE按運量是全球第七大貨櫃輪營運商，市場占有率約為6%，在亞太地區日常運輸超過40%，往返亞洲和北美之間的運輸超過10%，中遠集團和長榮海運是競爭對手。

ONE認為擁有自己的船隻是進一步發展的關鍵。ONE已於上周三宣布訂購10艘大型新貨櫃輪，預計2025年和2026年交船。這些船最終可以使用甲醇或氨等替代燃料運轉，預計造價為1000億至2000億日圓（7.6億至15億美元）不等。

這些船隻加上2022年5月訂購的另外10艘，將使ONE擁有的自有船隻共有20艘。

貨櫃輪業者擁有自己的貨櫃輪享有許多優勢，譬如比較不受租船費用波動的影響。他們也可以採購並擁有更環保的船隻，以達成脫碳目標。

ONE也不再指望依靠日本郵船、三菱商船和川崎汽船租船。尼克森說：「我們不能再依賴股東租船給我們了。」

日本 新加坡 疫情

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