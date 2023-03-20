巴菲特「大權在握」能代表波克夏快速談成交易救銀行

巴隆周刊指出，巴菲特在波克夏仍大權在握，能快速談成投資地區性銀行的交易。（路透）

巴隆周刊（Barron’s）根據波克夏 周五晚公布的委託書報導，高齡92歲的波克夏執行長巴菲特 仍然大權在握。事實上，他可能比任何一家美國大企業的執行長擁有更多的自主權，如果他決定出手投資 地區性銀行，或在當前銀行業恐慌氛圍中達成任何交易，這種自主權至關重要。

彭博資訊報導，巴菲特已針對銀行業危機向拜登政府提出建言。他過去一周多次與美國高階官員進行電話會談，聚焦於他以某種方式投資於美國地區銀行的可能性。

如果巴菲特想進行任何投資，波克夏董事會賦予他的權力，將允許快速做成決策，如同巴菲特在2008-2009年金融危機期間代表波克夏投資高盛集團 。

巴菲特喜歡這種方式。他在去年股東會上說：「唯一要做的事是在機會來臨時已做好準備，然後下手。」巴菲特補充說，董事會如果要求成立委員會來審查每筆收購案就太瘋狂了，他會為自己的「餘生」找點別的事做。

委託書重申巴菲特除董事長和執行長，也兼任風險長，這項新任命顯然是為了回應美國證券交易委員會去年要求波克夏「擴大董事會的風險監督職能」。

各家公司都有來自公司治理顧問和諮詢專家的壓力，要求切分執行長和董事長的角色，不要將太多權力集中在一個人身上。巴菲特不同意，認為作為積極參與業務的控股股東（持有15%股權和31%投票權），他應該同時擔任這兩個職務。董事會同意。

波克夏的首席獨董Susan Decker則權力有限。 證券交易委員會曾要求波克夏「擴大」首席獨董的作用，詢問她能否代表董事會「與股東和其他利益相關者溝通」，但答案是不。根據委託書，進行上述溝通時，Decker不代表董事會，通常局限於股東年會上巴菲特和孟格的六小時問答。

波克夏將仍由巴菲特挑大樑，大多數股東並不想要改變方式。