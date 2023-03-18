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LME倉庫被偷天換日 130萬元鎳塊變石頭

記者林宸誼／即時報導
港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）表示，在荷蘭鹿特丹的一個倉庫中本應該有54噸的鎳，價值約130萬美元，竟然變成幾袋石頭。圖為俄羅斯摩爾曼斯克地區生產的鎳板。路透
港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）表示，在荷蘭鹿特丹的一個倉庫中本應該有54噸的鎳，價值約130萬美元，竟然變成幾袋石頭。圖為俄羅斯摩爾曼斯克地區生產的鎳板。路透

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）表示，在荷蘭鹿特丹的一個倉庫中本應該有54噸的鎳，價值約130萬美元，竟然變成幾袋石頭。該交易所指出，因部分鎳合約存在問題，將原定下周一（20日）重啟的亞洲時段鎳交易恢復時間推遲一周。

香港信報報導，儘管消失的鎳僅佔LME活躍鎳庫存的0.14%，但LME損失的不僅是鎳，更重要還是信譽問題。

LME發聲明指出，出問題的這54噸鎳共涉及9份LME合約，這9份合約已經失效，交易方也已收到通知，有問題的是袋裝鎳塊，因此其他不允許以袋裝形式交付的金屬「不受此類不規範情況的影響」。另外，已要求其他倉儲營運商重新檢查所有合約中的鎳貨現況。

LME合約是鋁、銅和鎳等工業金屬的全球基準，由在該交易所註冊的倉庫網絡中存儲的實物金屬提供支撐。任何持有交割合約的交易方收到的都是LME倉庫存儲的金屬。

由於金屬交易員之前普遍認為LME的合約不會有問題，所以即使是部分合約可能存在不規範情況的消息也將引發巨大波瀾。

而在數周前，大宗商品商品交易商Trafigura舉發，自己購買的金屬貨物中少了原本應存在的鎳，對於仍在接受調查的LME，無疑是再一次沉重打擊。

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