市場仍信心不足 道指跌近400點

由於持續對美國銀行業狀況感到擔憂，投資人拋售First Republic和其他銀行股，美股大跌。Getty Images

由於持續對美國銀行業狀況感到擔憂，投資 人拋售First Republic和其他銀行股，美股大跌。

道瓊工業平均指數下跌384.57點或1.19%收3萬1861.98點。史坦普500指數下跌43.64點或1.1%收3916.64點。那斯達克綜合指數下跌86.76點或0.74%收1萬1630.51點。

First Republic下跌32.8%，本周收跌近72%。這代表16日的反彈出現了轉變，當時一群銀行表示將向First Republic提供300億元存款，以代表對銀行體系的信心。17日的暴跌打壓了SPDR區域銀行業ETF，該基金收盤下跌5.99%，本周下跌14%。

瑞信在美上市股票下跌6.94%，交易員分析了該行宣布將從瑞士央行借款至多500億瑞郎的消息。該股本周下跌24%。

雖然17日收跌，史指本周仍上漲1.43%。那指上漲4.41%，因投資人在下周Fed政策會議前押注科技股和其他成長股。但道指本周跌入負值，下跌0.15%。

最近幾天投資人密切關注銀行股，因為擔心其他銀行股可能面臨與矽谷銀行 和Signature Bank相同的命運，這兩家銀行均在上周被接管。在監管機構周末表示將支持兩家銀行的存款後，市場一直在對該行業的最新發展做出反應。

Globalt Investments資深投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示，隨著銀行危機持續，投資人趕在可能會是個多事之秋的周末之前撤資，「周末讓人緊張：到下周一時這一切會變成如何？」「市場對持有股票感到緊張。」

投資人期待Fed即將於3月21日至22日舉行會議。 交易員心中的問題是：即使銀行業困境重創市場，Fed是否會繼續執行預期的升息 1碼(25 個基點)。

Moneta投資長迪維特(Aoifinn Devitt)表示：「Fed似乎只是嘴巴說說，並且很清楚銀行業剛剛發生的事情。」「在某種程度上，基本情況沒有任何改變，只是因為銀行業發生了這種事件，在情緒方面造成了傳染，但其他銀行還沒有真正被傳染。」

將價值300億元存款注入First Republic的計畫，應該可以恢復人們對美國金融體系的信心，同時降低未來銀行擠兌的可能性。

Evercore ISI策略師潘卡里(John Pancari)在16日的報告中寫道：「我們認為銀行業的決定是在區域銀行危機中阻止蔓延的積極步驟。」「此舉發出該行業更廣泛穩定的訊息，應該有助於進一步緩和儲戶的擔憂」，並讓「銀行繼續奮鬥下去」。

加密服務公司Coinbase上漲10.62%，將本周漲幅拉高至近40%。

《彭博》報導指出，隨著美國對加密業務的監管審查力度加大，該公司正在探索海外交易場所。

本周比特幣的上漲也提振其股價，比特幣繼續自本周初以來攀升。雖然Coinbase一直在努力使其收入來源多樣化，但交易活動的費用占其收入大部分，而且當比特幣價格上漲時，交易活動往往會激增。

嘉信理財表示，在截至16日的過去5個交易日中，其客戶帶入約165億元的核心淨新資產。

由於擔心矽谷銀行倒閉引發的銀行業危機正在蔓延，這家總部位於德州Westlake的金融公司本周股價大幅波動，全周下跌4.5%。CEO貝廷格(Walt Bettinger)以及許多董事本周收購該公司的股票，為證明對前景投下信任票。

《華爾街日報》首席經濟記者蒂米拉奧斯(Nick Timiraos)表示，Fed在下周政策會議上決定升息1碼還是不升息，可能取決於未來幾天的情況，「大家都在這麼討論，有人說會升息1碼，有人說這次會跳過升息。」「我想這真的將由市場狀態和金融業未來幾天的不穩定風險來決定。」