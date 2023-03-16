銀行同業拔刀相助 股指齊漲慶祝

在一群銀行表示將在同業危機中援助第一信託銀行(First Republic Bank)後，華爾街變得越來越樂觀，收盤上漲。Getty Images

在一群銀行表示將在同業危機中援助第一信託銀行(First Republic Bank)後，華爾街變得越來越樂觀，收盤上漲。

道瓊工業平均指數 上漲371.98點或1.17%收3萬2246.55點。史坦普500指數上漲68.35點或1.76%收3960.28點。那斯達克綜合指數上漲283.22點或2.48%至1萬1717.28點；投資 者買入科技股，寄望這場危機可能促使Fed在下周會議上改變其貨幣政策前景。

早盤三大指數均下跌，道指最低下跌300多點。但在傳出一些銀行將向First Republic存入300億元後，市場轉為樂觀。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上漲3.52%，創11月10日以來的最佳單日漲幅，First Republic收漲9.98%。

瑞士信貸隔夜宣布將從瑞士央行借入近540億元以確保短期流動性，這也提振了市場。在報導指稱瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行表示不會提供額外援助後，這家陷入困境的銀行股價15日下跌。

在最近幾天矽谷銀行 和Signature Bank的關閉引發了對銀行業危機蔓延的擔憂後，投資人一直在密切關注銀行股。雖然對該產業的擔憂令投資者心存壓力，但所有三大指數本周均可望走高。那指本周至今上漲5.2%，領漲同倫。

Crossmark Global Investments投資長道爾(Bob Doll)說：「市場在說：『好吧，也許世界不會像不久前想像的那樣終結。』」「這真是讓人鬆了一口氣。」

全球投資人也關注歐洲央行宣布進一步升息2碼(50個基點)的消息。

美國投資人正為下周Fed政策會議預做準備。亞馬遜和Alphabet等大型科技公司向來被認為與其他成長型股票一樣對利率特別敏感，收盤上漲約4%。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「上周銀行業的發展無疑為投資人信心增添了一層不安。」「但最終，投資者將聯想到：這對Fed政策和利率意味著什麼？」

Infrastructure Capital Management投資長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，投資人應考慮在下周末之前暫停大動作。

他指出下周Fed政策會議和聯邦存款保險公司(FDIC)總是在周五接管銀行的這些事實，是投資人應該等到下周末才增加部位的兩個原因。

他表示，投資人應該「等著看下一隻掉下來的鞋子是什麼，然後再等著看Fed真正打算做什麼」。

不過，哈特菲爾德表示，他「極端」看好長期投資前景。他將堅持史指4500點的目標，相當於較15日收盤價再上漲15.6%。

洛克菲勒資本管理公司CEO兼摩根史坦利財富管理公司前總裁弗萊明(Greg Fleming)表示，隨著危機出現，投資人正在尋找最弱的銀行，「與2008年類似的是，市場正在尋找下一個最弱的目標。」「表徵是未投保的存款。」

在矽谷銀行倒閉引發的最新銀行業危機中，總部位於新澤西州Rocky Hill的 Raging Capital Ventures的放空交易員馬丁(William Martin)已成為最新的「大空頭」。

他特別點名矽谷銀行，並在1月18日該行公布財報前一天，在推特上貼文宣布對其放空。馬丁警告，矽谷銀行龐大的持有到期證券投資組合和加速的存款外流，是導致這家專注於風險投資的銀行倒閉的罪魁禍首。

他認為危機應該得到充分控制，因為大多數機構不像矽谷銀行那樣面臨利率風險，「我認為對於整個銀行業來說，很多業者都面臨著去風險化的時期，不得不籌集股本，這最終只會轉化為較低的獲利，而不是我們上周看到的事件類型。」

富國銀行分析師格林斯潘(Elyse Greenspan)將保險股Progressive評級從減碼兩級跳升至加碼，最新目標價為158元，較15日收盤價上漲17%。

她說，「該股已經轉向成長，我們認為這將推動該股起飛。」「Progressive的個人保戶數量在過去幾個月已經出現明顯成長。它打算善用競爭同業調整保費時對其產生的優勢。」

她指出，「該股屬於防禦型保險業者，對沖投資和一般投資都很保守，這讓人相信有助其應對市場動盪。」