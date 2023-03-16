11家銀行共出手300億元 救援第一信託銀行

11家銀行已將300億美元存入第一信託銀行。(路透)

華爾街 日報報導，財政部、聯邦儲備委員會、聯邦存款保險公司和貨幣監督辦公室發布聯合聲明，指11家銀行已將300億美元存入第一信託銀行（First Republic Bank）。

知情人士表示，數家美國最大型的銀行周四稍早討論了一項聯合救援計畫，金額超過250億美元。

知情人士說，摩根大通（JPMorgan Chase＆Co.）、花旗集團（Citigroup Inc.）、美國銀行（Bank of America Corp.）和富國銀行（Wells Fargo＆Co.）協議各自存入50億美元到第一信託銀行。

此外，摩根史坦利（Morgan Stanley ）和高盛 集團（Goldman Sachs Group Inc.），以及地區性銀行美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group Inc.）和Truist金融公司（Truist Financial Corp.）也投入較小的金額給予支援。

聯邦官員對這些銀行的支持表示歡迎，並說「這顯示出我們銀行系統的韌性。」