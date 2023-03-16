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財長葉倫向國會保證 美國銀行體系依舊健全

中央社華盛頓16日綜合外電報導
財政部長葉倫出席參院財政委員會聽證會。(美聯社)
財政部長葉倫出席參院財政委員會聽證會。(美聯社)

財政部長葉倫今天告訴參院財政委員會，儘管矽谷銀行與Signature銀行倒閉引發股市投資人焦慮，美國銀行體系「依舊健全」。

法新社報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）原是美國第16大銀行，也是1980年代以來美國各地新創企業的主要放款銀行。但上周突然爆發大規模擠兌，導致財務崩潰，10日遭到監管機關接管。

矽谷銀行與Signature銀行接連倒下，是2008年金融危機以來美國銀行業最大災難。當局也迅速介入保護存戶，包括財政部、聯邦準備理事會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）12日祭出措施，確保矽谷銀行的客戶能夠提取存款。

由於外界擔憂危險擴散，聯準會也提供銀行業新一項放款工具，讓銀行可以取得額外融資，協助其滿足提領存款等客戶需求，以防矽谷銀行迅速倒閉的事件重演。

葉倫（Janet Yellen）今天出席參院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會，她形容美國政府採取的行動「果斷且強有力」，展現當局確保民眾存款安全完好的承諾。

這場聽證會也將討論拜登（Joe Biden）總統最新預算提案。葉倫在聽證會開始前還表示：「我可以再度向委員會成員保證，我們的銀行體系依舊健全。當美國人民需要他們的存款時，存款會在那裡，這點他們可以有信心。」

影片來源：YouTube

矽谷銀行 葉倫 參院

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