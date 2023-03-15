瑞信再爆危機 道指跌280點

道瓊工業平均指數收跌，因投資人考量在國際和美國都擁有大量業務的瑞士信貸銀行和同行的未來。路透

道瓊工業平均指數收跌，因投資 人考量在國際和美國都擁有大量業務的瑞士信貸銀行和同行的未來。

道指收跌280.83點或0.87%至3萬1874.57點。史坦普500指數下跌27.36點或0.7%至3891.97點。而那斯達克綜合指數小漲5.9點或0.05%至1萬1434點。主要股指收復盤中低點；道指一度下跌725點，史指一度回吐2023年所有漲幅。

在瑞士監管機構宣布該國央行 在必要時將向瑞士信貸提供流動性後，股指在午後交易收復部分跌幅。《路透》報導，在瑞士信貸最大的投資者沙烏地國家銀行表示無法提供更多資金後，投資人早盤感到十分擔憂。

瑞士央行表示，如果需要，它將向銀行業巨頭瑞士信貸提供流動性。瑞士央行和瑞士金融市場監管局(FINMA)發表聯合聲明表示：「FINMA 確認瑞士信貸滿足適用於系統重要性銀行的更高資本和流動性要求。此外，如有必要，瑞士央行將向全球活躍的銀行提供流動性。」

在此之前，這家瑞士銀行本周初表示，它發現2021年和2022年「我們對財報的內部控制存在某些重大缺陷」。瑞士信貸在美國上市的股票下跌13.77%，脫離盤中低點 .

最近幾天，隨著矽谷銀行和Signature Bank的倒閉，金融部門的危機意識集中在地區性銀行身上，這兩家銀行都因Fed在過去12個月8次升息 而導致管理不善。但15日注意力轉向了大銀行。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)說：「銀行業的動盪始於矽谷銀行，它現在正在全球蔓延。」「市場意識到銀行陷入困境，因為它們許多獲利模式絕大多數都來自於零利率。」

由於瑞士信貸拖累歐洲銀行類股，美國大型銀行股也隨之下跌。花旗集團下跌5.44%，富國銀行和高盛分別下跌3.24%和3.09%。美國商銀跌幅略低於1%。金融特選產業SPDR基金(XLF)下跌2.67%，回吐了14日2%的漲幅。

前一日反彈提振大盤情緒的地區性銀行再次下跌。SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)下跌1.63%，受First Republic Bank和 PacWest Bancorp分別下跌21.37%和12.87%的影響。

Fort Pitt Capital Group投資長艾伊(Dan Eye)表示：「有太多訊息需要消化。」「投資人爭先恐後地圍繞它進行定位。」

華頓商學院金融學教授傑席格(Jeremy Siegel)認為明年將是市場更好的一年。他表示：「我認為2023年下半年可能會更加疲軟，漲幅不如曾經想像的那麼好。」「但我認為，沒有Fed那樣提高利率的作法讓2024年看來要好得多。」

展望下周會議，席格預計Fed將升息1碼(0.25個百分點)，並暗示其抗通膨努力「輕度暫停」，因 2月通膨降溫和批發價格意外下降。

他說，「它們不會承諾暫停升息，但措辭將與上次會議後的措辭完全不同。」他補充說，降息可能會在6月之前發生，時間早於預期。

1-3年期美國國債ETF(SHY)連續第5個交易日漲幅超過0.25%。根據Bespoke Investment Group的數據，這是過去20年以來持續時間最長的0.25個百分點以上漲幅。

Bespoke數據顯示，2008年9月19日是該基金最後一次連續3個交易日波動幅度超過0.25%。數據顯示，至少自2002年以來，該ETF還沒有連續4天出現高於該規模的波動。

Bleakley Financial Group策略師布克瓦(Peter Boockvar)表示，金融業的壓力普遍增加，因為銀行倒閉改變了該行業的心態，「這告訴我們的是，銀行將開始著手更加關注穩固資產負債表，而不是關注貸款，未來可能會出現大規模的信貸擴張收縮。」

他指出，「市場重新審視資產負債表的重要性。」他提到許多銀行可能買進在Fed開始升息後就一路貶值的長期債券，「你一定會驚訝於許多這些銀行開始釋出債券、買進股票。」