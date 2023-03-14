亡羊補牢 連倒兩家銀行後 Fed考慮緊縮中型銀行規定

美國財政部位於華盛頓的大樓。(歐新社)

在兩家銀行崩潰後，聯準會（Fed）正重新考慮數項與中型銀行相關的規定，可能會把目前只適用於最大型華爾街 銀行的限制措施擴大至涵蓋中型銀行。

華爾街日報報導，知悉美國監管機構最新想法的消息人士表示，當局正評估更嚴格的資金與流動性要求，以及加強「壓力測試」以便評估銀行是否有能力安度假設衰退的環境。

這些規定可能針對資產規模1000億美元至2500億美元的銀行，這些金融機構目前無須符合一些最嚴格規定。約20多家銀行落入上述範圍，例如五三銀行（Fifth Third Bancorp）與地區金融公司（Regions Financial Corp.）。

Fed、財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）12日晚間為銀行提供緊急協助措施，並表示在矽谷銀行 （SVB）和 Signature Bank倒閉後，儲戶將完好無損，藉此平息矽谷銀行上周倒閉後，儲戶對儲蓄超出受保上限的憂心。

在上一回金融危機發生後，Fed和其他銀行監管機構對銀行實施了許多新規定。議員在2018年藉由提高門檻的方式來取消一些限制，以便讓最嚴格的標準適用於資產超過2500億美元的公司。如今，當局考量藉由降低門檻，撤回上述取消限制的調整。

Fed在金融監理業務副主席巴爾（Michael Barr）的帶領下已評估一些法規。上周的銀行危機導致官員重新檢討評估的部分，並重新聚焦於規模較小的機構。

巴爾過去就曾警告，整個金融體系可能在匯集風險，包括來自各種規模和類型的金融機構。他2018年在美國銀行家雜誌意見專欄撰文說：「這些規則不代表只適用於少數具有系統重要性的公司。只聚焦最大幾家金融公司，而忽視系統中其他地方的風險，實在有違總體審慎監管。」

預料Fed在接下來幾個月將體出改革，可能要求更多銀行公布他們的監管資本中一些證券的未實現損益。此舉將影響他們的最低資本比率，這是銀行體質穩健度的一項關鍵指標。

雖然銀行定期借入短期貸款 以提供長期貸款，但SVB把其資產負債表集中在長期資產上。在Fed展開升息行動前，該銀行實際上是在最糟糕的可能時間內達到收益來強化資產負債表。這使得該銀行處在未實現虧損的狀態下，也因此更容易受客戶擠兌衝擊。

監管機構也準備進行調整，要提高區域性銀行在危機時期的財務緩衝。Fed和FDIC在去年10月提出的計畫將要求資產規模超過2500億美元的企業籌措長債，以便在無力償債時能協助吸收損失。監管機構現在考慮提議讓這項措施適用於低於門檻的銀行。