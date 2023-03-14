打通膨、穩定金融先顧哪頭？鮑爾面臨艱困選擇

聯準會主席鮑爾。路透

美國核心消費者物價指數（CPI）加速上升，可能強化聯準會（Fed）升息 以抑制通膨的決心，但在金融動盪持續令人擔憂之際，下周無論是升息或是不升息，都將是個艱難的決定。

根據勞工統計局14日公布的數據，2月不計食品和能源的核心CPI月比成長0.5%、年比上揚5.5%；整體CPI月比上揚0.4％，年比增加6％。經濟學家認為，相較於整體CPI，核心CPI更能反映可能的通膨趨勢。

Fed現在面臨的挑戰是，在通膨和金融穩定風險之間應該先對付哪一個問題。在矽谷銀行 倒閉後，美國監管機構上周末宣布為銀行推出新的機制，保障所有未受保險的儲戶存款。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示：「CPI數據顯示Fed沒辦法坐等觀望」，「周末的政府干預行動是要遏止金融危機，為繼續緊縮貨幣 政策創造空間。他們不想在金融穩定和物價穩定之間做選擇題。」

雖然銀行股顯示出回穩的初步跡象，但鮑爾和其他Fed官員可能擔心，在還無法對倒閉事件影響做清楚判斷之際，太早緊縮貨幣政策會帶來風險。

此外， 過去一年累計大幅升息450個基點，已經讓金融業承受壓力，矽谷銀行的情況顯示出過去升息的滯後效應開始顯現。

全國壽險公司首席經濟學家波斯揚齊克表示：「升息25個基點（1碼）或按兵不動，對於Fed是個艱難的決定。」「如果金融市場的訊號顯示他們周日的緊急行動緩解了金融壓力，Fed官員可能被說服升息1碼。」

不過，波斯揚齊克也指出，「通膨不是Fed的唯一關注點，因為現在還需要考慮金融穩定和貸款環境」。

彭博分析師Anna Wong和Stuart Paul則認為，「2月的CPI報告顯示通膨不會很快消退，Fed仍有必要升息。3月升息1碼可能是合適之舉，之後還會再升息兩次，直到Fed的利率最高峰值達5.25%」。

在銀行危機爆發前，投資人原先預期Fed在3月21、22日的會議升息2碼，但現在的市場定價顯示，可能升息1碼，暫停升息也是選項。

Renaissance Macro Research美國經濟研究部門主管Neil Dutta表示，CPI報告的細節無法讓Fed感到寬心，因為不含住房在內的核心服務業通膨仍在加速上揚，「今天的CPI數據提醒我們與通膨之戰尚未結束」。他預期下周將升息1碼，若非發生矽谷銀行事件，原本還可能升息2碼。

美銀全球經濟研究主管哈里斯表示，如果Fed成功避免一場廣泛的危機，決策官員將恢復升息。