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投資人看好政府穩住局面 銀行股反彈

編譯劉忠勇／綜合外電
通膨未升息，市場普遍預期聯準會（Fed）下周會議會升息1碼（0.25個百分點）。路透
通膨未升息，市場普遍預期聯準會（Fed）下周會議會升息1碼（0.25個百分點）。路透

美國股市周二反彈，地區銀行股率銀行股大漲，美國公債殖利率也上揚，有些投資人預料，金融業動盪可能不會擴散，可讓聯準會（Fed）專注於解決通膨問題。

俄羅斯戰鬥機撞擊美國無人機的消息一度引發市場不安，尾盤時標普500指數強力拉升，收復大部分失地。那斯達克指數創6周來最大單日漲幅。

道瓊工業指數大漲336.26點，漲幅1.1%，收在32,155.4點；標普500指數上漲64.8點，漲幅1.7%，收在3,920.56點；那斯達克綜合指數上漲239.31點，漲幅2.1%，收在11,428.15點。

地區銀行股反攻

KBW地區銀行指數勁揚3.2%，終於在幾天來重挫後反彈。標普500銀行股上漲2.6%。

First Republic Bank在 標普將該公司評級置入負面觀察名單後一度因波動較大而停牌。穆迪將整體銀行業的評級展望下調至負面。

隨著對銀行業的焦慮情緒開始緩解，First Republic Bank 反彈27%。Western Alliance漲14.4%，扭轉了上一交易日的潰敗局面。嘉信理財集團（Charles Schwab Corp.）大漲9.2%，至56.68美元。KeyCorp大漲6.9%。Bancorp 上漲4.5%。

財富管理公司Keator Group的管理合夥人Matthew Keator說：「市場開始消化過去幾天的消息，(投資人)看到了各政府機構的協調努力，事後看來，他們覺得事情似乎已經得到控制。」

通膨未升溫 美債殖利率回穩

美國2月消費者物價指數（CPI）年增率降至6.0%，符合市場預期，但核心CPI月增幅超過預期，儘管銀行業陷入動盪，市場普遍預期聯準會（Fed）下周會議會升息1碼（0.25個百分點）。

美國2年期債券殖利率攀升至4.3%，美國10年期公債殖利率上漲至3.633%，一天前為3.515%。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場如今預料，Fed下周為期兩天的貨幣會議結束時升息1碼的可能性為74.5%，按兵不動的可能性愈發提升，達到25.5%。

對銀行業危機可能蔓延的焦慮周二緩和，Cboe波動率指數(VIX)一度下跌16％，創2021年12月以來最大跌幅。交易量亦從前一天的年內高點回落。

Keator 表示，今天走穩的部分原因是，投資人覺得Fed可能會從上周Fed主席鮑爾主席發言之後的一些鷹派預期中退縮。他說：「如果Fed不小心行事，可能會給系統帶來一些意想不到的衝擊。」

Meta大漲7%

美國聯合大陸控股有限公司( UAL)大跌5.4%，這家芝加哥的航空公司警告，第1季可能會出現虧損。臉書母公司Meta大漲7%，Meta宣布將再裁員1萬人。Meta的市值自去年6月以來首度重返5,000億美元，原本最高於2021年9月創出1.078兆美元的高峰。

Uber和Lyft分別上漲5.0%和0.6%，加州第一區上訴法院推翻下級法院的裁決，允許這些公司將司機作為獨立承包商而非雇員。

AMC Entertainment Holdings AMC.N大跌15.0%，交易多次暫停，該公司股東投票贊成將優先股轉換為普通股。

指數 殖利率 投資

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