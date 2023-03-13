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救助力道有限 道指連跌五日

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救助力道有限 道指連跌五日

記者張大仁／即時報導
繼上周下跌後，銀行股繼續承壓，摩根大通和花旗集團下跌。區域性銀行跌幅更大，第一共和(First Republic)下跌61.83%。Getty Images
繼上周下跌後，銀行股繼續承壓，摩根大通和花旗集團下跌。區域性銀行跌幅更大，第一共和(First Republic)下跌61.83%。Getty Images

道瓊工業平均指數收跌，因為政府支持倒閉的矽谷銀行(SVB)所有存款戶的計畫以及其他非常規措施，並未提振銀行股。

由於部分投資人相信金融衝擊可能導致Fed暫停升息，因此跌幅有限。

道指下跌90.5點或0.28%收3萬1819.14點，為連續第5個交易日下跌，盤中一度下跌超過284點，最後收復部分跌幅。

史坦普500指數盤中一度下跌1.37%，收跌5.83點或0.15%收3855.76點。那斯達克綜合指數收漲49.96點或0.45%至1萬1188.84點。

華爾街首選恐慌指標Cboe波動率指數(VIX)達到2022年底以來最高水平，接近高風險區域，上漲近2點至26.69。與此同時，美國國債殖利率暴跌，為股市提供了一些支撐。

Fed、財政部和聯邦存款保險公司(FDIC)聯合發表聲明表示，從13日開始，矽谷銀行的所有存款戶都可以取款。Fed還表示，正在制訂一項重點在保護存款的新銀行定期融資計畫，將向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他機構提供最長一年的貸款。

繼上周下跌後，銀行股繼續承壓，摩根大通和花旗集團下跌。區域性銀行跌幅更大，第一共和(First Republic)下跌61.83%。

但投資人買進銀行以外的其他類股，例如蘋果等科技股以及嬌生和禮來等防禦性股票

交易商認為Fed在3月21日至22日會議上將基準借貸利率上調1碼(25個基點)的可能性約為2比1。但市場也預計到年底，Fed將削減3碼(75個基點)，將利率降至4-4.25%的目標區間。目前的定價預測到5月時終端利率為4.75%。

高盛更大膽預估，不再預計Fed將在下周會議上升息。

Bolvin Wealth Management Group總裁博爾文(Gina Bolvin)表示：「這個消息的確是Fed必須考慮的通貨緊縮衝擊。」「這絕對是一個改變遊戲規則因素。」

2月消費者物價指數(CPI)是下一個可以提供通貨膨脹路徑觀察的數據，定14日開盤前公布。

Fed宣布，將由其最高監管負責人領導對導致矽谷銀行倒閉的事件進行審查。負責監管的副主席巴爾(Michael S. Barr)已被任命參與調查，調查結果將於5月1日向公眾公布。審查將集中於對SVB的審查和監督，Fed是其負責監督的監管機構。

主席鮑爾表示，「圍繞SVB的事件需要Fed進行徹底、透明和迅速的審查。」

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，雖然銀行業的持續混亂促使監管機構採取非常規的救助行動，但Fed仍將在下周小幅升息，「我只是認為，在這一點上，Fed不會升息2碼，我認為會是1碼。」他表示。 為了挽救Fed的「信譽，它們可能會升息1碼。我認為那將是最後一次升息。」

一群企業內部人士9日買進PacWest Bancorp的股票，因為該銀行股票在矽谷銀行倒閉後暴跌。

根據VerityData的數據，截至9日，PacWest Bancorp CEO泰勒(Paul W. Taylor)買進大約50萬6200元他自己公司的股票。他加碼了約2.28萬股，每股定價22.2元。

該公司負責戰略和企業發展的執行副總裁布萊克(William J. Black)加碼了價值約26萬7400元的PacWest股票，約1.3萬股，每股20.57元。

董事穆迪克(Stephanie B. Mudick)以每股20.7元的價格搶購價值6.73萬元的PacWest股票。與此同時，董事賀斯勒(William C. Hosler)和伯克(Paul Robert Burke)分別加碼了價值約4.13萬元和4.45萬元的公司股票。

總計5位公司領導人買進價值約92萬6700元的公司股票。

PacWest股價13日21.05%，收在每股9.75元。

Commonwealth Financial Network投資長兼管理負責人麥克威廉(Brad McMillan)表示，最近的銀行倒閉可能會是美國史上最大的倒閉事件，但並不會是下次金融危機的開始。但卻可能暗示著科技榮景的終結。

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