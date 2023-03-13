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矽谷銀行倒閉 中國企業及富豪紛紛撇清關係

中央社台北13日電
中國企業家潘石屹（左）和妻子張欣。（Getty Images資料照）
中國企業家潘石屹（左）和妻子張欣。（Getty Images資料照）

矽谷銀行倒閉不但波及本國企業，中國企業及富豪近日也被流言波及。其中，SOHO中國董事長潘石屹夫婦、美團創始人王興及美團在該行存有鉅額款項的傳言，更一度成為中國網路熱搜話題。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）8日被披露出現鉅額虧損，此後更迅速宣布倒閉，資產已被監管機構扣押，被視為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案，引起全球警覺，而中國財經業界也十分注意這一金融風波的發展。

綜合中國媒體報導，截至目前，中國已有百濟神州、再鼎醫藥、騰盛博藥、雲頂新耀、阜博集團等上市公司，對本身與矽谷銀行之間的資金往來作出澄清，並強調對公司影響甚微或沒有影響。

其中百濟神州表示，截至2022年底，公司在矽谷銀行持有的未投保現金存款，約占公司披露現金、等值資產、受限資金及短期投資總額的3.9%；雲頂新耀則強調，公司董事會將通過聯邦存款保險公司的保險，並結合其他補償措施，收回在矽谷銀行的大部份現金存款。

界面新聞報導，中國網路約自11日傳出目前移居美國的潘石屹、張欣夫婦，在矽谷銀行存有人民幣數十億元的款項，恐將因此有去無回。消息一出即受到中國網友熱傳，12日更登上新浪微博熱搜榜。

有鑑於此，潘石屹12日下午在美國透過自己的微博帳號回應說，他與妻子「從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。謝謝大家的關心」；而前搜狐副總裁劉春則在下方回應說，「我還納悶呢：潘總不住在（舊金山）灣區，又不做創投，怎麼在矽谷銀行開戶了」？

除潘石屹夫婦外，每日經濟新聞報導，網傳中國外賣平台龍頭美團也有大筆資金存放矽谷銀行。而美團創始人王興更因矽谷銀行倒閉，在網路成立「硅（矽）谷銀行維權群」，且有網路截圖流傳。

美團對此回應，公司在矽谷銀行並沒有存款，銀行破產對公司並沒有影響。而美團相關主管並表示，有關王興成立「硅（矽）谷銀行維權群」的截圖並不屬實。

矽谷銀行 保險 微博

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