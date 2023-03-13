美股早盤齊跌 市場消化政府對SVB的措施

美股三大指數13日早盤齊跌，道瓊工業指數一度跌逾250點，隨後跌勢縮至略高於150點，市場正消化美國政府12日針對矽谷銀行（SVB）倒閉所採取的一系列措施。（美聯社）

美股三大指數 13日早盤齊跌，道瓊工業指數一度跌逾250點，隨後跌勢縮至略高於150點，市場正消化美國政府12日針對矽谷銀行 （SVB）倒閉所採取的一系列措施。

道瓊工業指數早盤跌169.64點，或0.55%；標普500指數跌1.24%；那斯達克指數跌1.18%；費城半導體跌1.9%；台積電ADR跌0.66%。

美國聯邦監管機構周日宣布，會確保在周五無預警倒閉的矽谷銀行所有儲戶的存款都能獲得全額償還。聯準會、財政部和聯邦存款保險公司發布聯合聲明，「存款人從13日起，都將能取得所有的錢。納稅人不會承擔與矽谷銀行解決方案相關的損失」。

紐約州的金融監管機構12日關閉總部位於紐約、對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank，避免矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉事件引發的銀行危機繼續擴散。

美國財政部、聯準會（Fed）和聯邦存款保險公司（FDIC）在12日晚間的聯合聲明中表示：「我們同時宣布，讓紐約州紐約的Signature Bank有類似的系統性風險豁免，該銀行今天已經被該州的特許當局關閉。」

滙豐銀行（HSBC）與英國 首相蘇納克及英國央行官員磋商後，13日宣布以1英鎊價格收購矽谷銀行（SVB）的英國分行（SVB UK），以免SVB破產對英國科技業造成打擊。