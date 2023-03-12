巴隆：SVB破產掀市場動盪 巴菲特可能蓄勢危機入市

波克夏執行長巴菲特。(美聯社)

巴隆金融周刊（Barron's）分析，在近來矽谷銀行 （SVB）倒閉引發全球銀行股賣壓之際，「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司可能會如同2008年金融海嘯時期一般，進場尋求獲利機會。

截至去年底，波克夏手握近1,290億美元的現金，有充足的資金進行新投資 。Edward Jones分析師沙納漢指出：「對波克夏來說，這是近乎完美的環境，該公司擁有大幅的流動性。」

波克夏曾在2008年金融海嘯時進場撿便宜，投資高盛和奇異（GE）。巴隆指出，如今和當時情況不同，但矽谷銀行和其他銀行引發的風暴，仍可能帶來危機入市的機會。

若投資人要從事對銀行紓困的投資，會面臨風險，因為銀行都有財務槓桿，而且仰賴倚賴存款戶的信心，也受到嚴格監管。

但巴隆認為，巴菲特非常了解這個產業，在2020~2022年廣泛賣出銀行股後，這回有可能買進陷入低迷的銀行股。波克夏去年出售美國合眾銀行、紐約梅隆銀行的股票，並在2020、2021年出清高盛、摩根大通、富國銀行的持股。目前波克夏投資的銀行股主要是美國銀行（BofA），持有約10億股，價值310億美元。

波克夏正處於有利位置。相較於SVB和其他大型銀行的債券組合出現鉅額帳面損失，波克夏持有的債券規模不大，截至去年底僅250億美元。相形下，規模遠小於波克夏的SVB，同期債券投資規模達到1170億美元。

巴隆指出，巴菲特喜歡手握大量現金，再把握機會，最近可能就是個好機會。