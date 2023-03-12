矽谷銀行倒閉波及穩定幣 USDC一度跌至87美分

加密貨幣公司Circle發行的穩定幣USDC價格暴跌，與美元嚴重脫鉤，主要是受到這間公司現金儲備有33億美元存放在倒閉矽谷銀行影響。（路透）

加密貨幣 公司Circle發行的穩定幣USDC價格暴跌，與美元嚴重脫鉤，主要是受到這間公司現金儲備有33億美元存放在倒閉矽谷銀行 （Silicon Valley Bank, SVB）影響。

法新社報導，Circle昨天深夜表示，它們有約33億美元卡在矽谷銀行之中，嘗試提款都未能成功。

美國聯邦存款保險 公司（FDIC）已於昨天在這起美國歷史上第二大銀行破產案出手，接管了專門放款給科技界的矽谷銀行。

矽谷銀行預計13日以新名稱重新開張，數十億儲戶存款現由FDIC控制。

FDIC存款帳戶標準保險規定為每名客戶在每家銀行以25萬美元為上限。

FDIC昨天表示，至於超過保險範圍的存款則會發放餘額證明書，待主管機關將矽谷銀行資產清理結算完畢，帳戶持有人未來仍有機會獲得還款。

然而，清算銀行資產的過程可能會相當漫長，且能收回多少目前還很難說。

2018年推出的USDC是所謂的「穩定幣」，也就是與國家法幣掛鉤的加密貨幣，以USDC例子來說則是與美元維持1：1的穩定掛鉤。

而在10日深夜到11日清晨這段時間，USDC跳水至史上新低來到87美分，後稍微回彈至94美分左右。