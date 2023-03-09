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失業金請領人數超預期 美元下挫

編譯黃淑玲／綜合9日電

美元周四（9日）下跌，路透報導，在美國正式發布就業數據之前，已有資料顯示美國上周初領失業金人數的增加超過預期，這讓市場希望勞動力市場疲軟，可以降低美國聯準會（Fed）再次加快升息步伐的可能性。

在截至3月4日當周，美國初次申請失業金人數增加了2.1萬人，經季節性調整後合計為21.1萬人。路透訪查經濟學家預測的上周請領人數則是19.5萬人。

周五將發布備受矚目的美國2月就業報告，該報告可能決定Fed是否在21日到22日的會議上，將升息幅度提高到50個基點（2碼）。

「很多交易員都鬆了一口氣，因為我們開始看到勞動力市場有些疲軟，」OANDA駐紐約的資深市場分析師Edward Moya說，「大家擔心的是，如果我們周五看到一份強勁的就業報告，那只會鞏固不斷上升的升息50個基點預期。」

美元指數（DXY）周四下跌0.31%，報105.28；周三曾觸及三個月高點105.88。歐元周四上漲0.31%，至1.0577美元，從周三的兩個月低點1.0524美元回升。

美國聯準會主席鮑爾周三重申了他周二在國會發表的更高、更快升息證詞，但強調辯論仍在進行中，升息幅度將取決於3月會議前發布的數據。

聯邦基金利率期貨交易員目前將聯準會升息50個基點的機率定為60%，高於周二鮑威爾發表鷹派評論前的22%左右。

根據路透訪調經濟學家，周五的美國就業數據，預計將顯示雇主在2月增加了20.5萬個工作職位，遠低於1月時大幅超過預期的51.7萬個。薪資預計月增0.3%、年增4.7%。

美國下周二的消費者物價數據，也將是Fed利率決策的一大關鍵。經濟分析師預期2月消費者物價將再上漲0.4%。

路透分析，如果就業市場保持強勁，通膨率又保持在高點，公債收益率恐會面臨進一步上升，這也將提振美元。

日圓方面，在黑田東彥以總裁身分參加日本央行最後一次會議的前一天，日圓上漲。根據路透訪調資料，日本央行預計將在今年結束長期收益率控制政策，但本周尚不會做出重大改變。

英鎊是周四國際匯市中表現最好的貨幣之一，上漲0.58%至1英鎊兌1.1911美元。英鎊周三跌至三個多月來的1英鎊兌1.18050美元低點。

升息 就業 聯準會

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