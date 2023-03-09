金融類股跌4.1% 道指再跌543點

由於銀行和其他金融股遭到拋售，美股暴跌，投資人為10日可能影響利率方向的重要就業報告做好準備。路透

由於銀行和其他金融股遭到拋售，美股暴跌，投資 人為10日可能影響利率方向的重要就業 報告做好準備。

史坦普500指數下跌73.69點或1.85%收3918.32點。道瓊工業平均指數下跌543.54點或1.66%收3萬2254.86點。那斯達克綜合指數下跌237.65點或2.05%收1萬1338.35點。

9日的下跌讓道指自去年11月9日以來首次跌破200日移動均線。本周和全年，道指分別下跌3.4%和2.7%。史指和那指2023年仍分別上漲2.05%和8.33%，但本周可能下跌3%以上。

SVB Financial在宣佈出售17.5億元股票後暴跌60.41%，將其市值推低至略高於60億元，並拖累其他區域性銀行個股。Silvergate因關閉業務的消息而暴跌42.16%。

這些跌幅推動史指金融類股收跌4.1%，創2020年6月以來單日最糟。承受壓力的不僅僅是地區性和科技型銀行。美國四大銀行：摩根大通、美國商銀、富國銀行和花旗集團的表現都落後於大盤。金融股龍頭美國商銀和富國銀行也遭受重創，分別下跌超過6.1%。這四家銀行的跌幅加起來代表當天市值流失約560億元。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「Fed已經改變了在1月大部分時間和12月底推動股市走高的想法。」「股市走升是以Fed將停止升息 、將在夏季或近期某個時機暫停升息的假設。但鮑爾明確表示情況並非如此。」

他說，似乎沒有數據證明Fed應該停止升息；並補充說，許多投資人正在就業報告發布前拋售股票以降低風險，並湧向債券等風險較低的資產，這些資產的殖利率具有吸引力，「市場正在尋找看漲催化劑，但就是找不到。」

在備受關注的非農就業報告公佈之前，投資人收到更多關於勞動市場狀況的消息。截至3月4日當周初請失業金人數增幅超過預期，代表勞動市場可能開始放緩。本周ADP的就業報告和JOLTS數據顯示經濟具有韌性，加劇了人們對Fed需要升息更多以減緩經濟成長的擔憂。

部分經濟學家，包括花旗在內，預計繼1月的利多數據之後，10日的就業數據將帶來正面的驚喜。花旗研究策略師桑德斯(Alex Saunders)在給客戶的報告中寫道，強勁的就業成長可能是市場的壞消息。

他說，「由於好消息對市場來說就是壞消息，我們認為這可能會導致股市進一步拋售，並支持Fed大幅升息。」

Fed主席鮑爾前一天重申他向國會發出的警告訊息，即Fed可能將利率提升至高於之前預期的水平。雖然他強調尚未就3月會議做出任何決定，但在最近幾周一系列強勁的經濟數據公布後，交易員預期升息幅度大於預期。

根據CME Group的FedWatch工具，截至9日下午，交易員預計升息2碼(50個基點)的可能性約為61%。

瑞穗重申其對Rivian Automotive股票的買入評級，但將目標價從37元下修至35元。

分析師帕克許(Vijay Rakesh)在報告中表示，雖然儘管該公司擁有良好的投資組合並可能因發行綠色可轉換票據受惠，但宏觀挑戰仍然是阻力。

他表示，「我們認為Rivian是電動車市場的純粹參與者和強大的先行者，專注於成長更快的SUV和輕型卡車市場，以及從亞馬遜開始的強大商用車市場。」

他補充指出，「由於宏觀擔憂、更高的利息支出和潛在的股票稀釋，我們將目標價下修至35元。」瑞穗的目標價較8日收盤價高出131%以上。與此同時，該股9日下跌3.97%。

Bernstein分析師羅森布魯姆(Dean Rosenblum)表示，隨著零售商最近幾周公布財報，它們似乎都採用相同的策略：「降低預期，業績傲人」。考慮到這一點，部分企業會準備迎接「未來的驚喜」。

他的首選包括Target、Kroger和Costco，但家居裝修零售商Floor & Decor是他最喜歡的個股。該零售商以專注於硬地板和精心設計的店面而聞名。他給出的112元目標價代表較8日收盤價上漲26%。Floor & Decor股價9日下跌3.44%。