鮑爾放鷹後第2天語調放軟 強調尚未決定3月升幾碼

聯準會主席鮑爾8日在眾議院金融服務委員會作證。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾 8日重申關於可能加速升息 、利率升得更高的訊息，但強調還沒對3月的升息幅度做出決定，辯論仍在進行中，將取決於即將出爐的就業 和通膨數據。

鮑爾8日在向眾議院金融服務委員會發表證詞時表示：「如果──我強調尚未就此做出決定，但如果整體數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步調。」這是鮑爾在國會作證的第二天，他7日向參院金融委員會傳達的訊息相同，但8日增加一個旦書。

他在回答眾院金融服務委員會主席麥克亨利明確提出關於3月21-22日會議預期結果的問題時，再次強調了這一點。

鮑爾說：「我們還沒有就3月的會議做出任何決定。」他表示，在決定是否需要重新回到大幅升息時，將密切關注周五即將公布的就業數據和下周的通膨數據。

議員們也質詢鮑爾關於Fed政策對經濟的影響，以及官員們是否冒著引發經濟衰退的風險來抑制物價上漲。

鮑爾再度坦承Fed起初認為通膨只是會自行消退的暫時性因素所造成，而他也對就業市場從疫情後復甦的情況感到驚訝，「如果我們能再次重來，我們會知道如何應付」。

被問及是否會暫停升息以避免經濟衰退，鮑爾回答說：「我不知道是否將暫停升息。這是個重大的問題，我無法告訴你，因為我不知道所有事實。」

Fed過去一年強力對抗通膨，已讓金融市場情勢大變，讓房貸與其他信貸成本更高，希望藉此讓整體經濟降溫。在今年初，Fed的措施看似奏效了，鮑爾在2月1日記者會上表示通膨放緩的過程已占上風。然而，此後的通膨數據比預期惡化，對前幾個月數據的修正顯示Fed要讓通膨恢復到2%目標取得的進展低於預期。

鮑爾說：「通膨正在回落，但還是非常高，」「我們正在經歷的高通膨中，有一些部分很可能與非常吃緊的勞動力市場有關」。

鮑爾本周在國會的談話讓市場重新設定對Fed動向的預期，他直言不諱表示，「最終利率水準可能高於之前的預期」，因為通膨率並沒有像幾周前看起來的那樣快速下降。

投資人目前已提高押注Fed本月下旬將升息2碼、而非1碼，同時預期最終利率會更高，預料高峰值今年達5.6%左右，高於聯準會官員在去年12月「點狀圖」所顯示的5.1%。

最終結果還有待觀察，鮑爾甚至為放緩升息提供了一些理由。他說，經過一年的快速升息，經濟可能仍在調整，這是等待觀察更多數據的理由。鮑爾表示：「我們知道，放慢今年的升息步調是讓我們看到更多這些效果的一種方式。」