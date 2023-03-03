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「美股迎來強漲8周」 華爾街大多頭列6理由

編譯湯淑君／綜合外電
華爾街一位知名多頭人士宣稱，3月到4月底將是美股2023年漲勢最強的八周。圖／路透
華爾街一位知名多頭人士宣稱，3月到4月底將是美股2023年漲勢最強的八周。圖／路透

華爾街一位知名多頭人士宣稱，投資人若擔心通膨展望不明、聯準會（Fed）升息路還很長、企業盈餘利空將至、經濟衰退顧慮加深，可能錯失美股今年最強一波為期八周的漲勢。

財經網站MarketWatch報導，近日來華爾街悲觀氣氛瀰漫，不是沒有原因。美國10年期公債殖利率2日衝破4%，就在股市激起一陣驚慌。上回史坦普500指數站上4%大關，是在去年10月中旬，當時史坦普500指數下跌約10%。

但以做多美股著稱的Fundstrat研究部主管Tom Lee表示，美股即將迎來強漲八周的一波漲勢，並舉以下六個理由支持他的樂觀看法。

一，通膨消息轉佳

Lee指出，上一回傳出通膨「熾熱」的消息，是去年第4季美國單位勞工成本勁升3.2%。他預期，下周陸續出爐的美國2月經濟和通膨數據將顯示通膨壓力和就業市場雙雙趨緩。

他在2日寫給客戶的報告中說：「這將或多或少翻轉1月數據強得令人吃驚的情況。」他認為，元月數據之所以超強，一部分反映季節性因素和統計雜訊。

二，鮑爾別那麼鷹

Fed主席鮑爾下周起將出席參議院銀行委員會作證。Lee預期，鮑爾在為上半年貨幣政策報告作證時可望再次強調，未來Fed決策將「視數據而定」。那麼說將確定Fed在3月決策會議上會再次升息1碼（0.25個百分點），「除非有證據證明通膨持續加速」才另當別論。

如果Fed再次升息1碼、而非2碼的局勢明朗化，也就移除美股面臨的一大不確定因素。

三，債市可望強彈

Lee認為，債市可能在3月「轉鴿」。之前，美國1月通膨比預期「熱」，導致債市下跌，反映對Fed在3月和4月升息2碼的可能性升高。但從最近Fed官員對外發言研判，似乎有意淡化回頭升息2碼的可能性。

Lee說，這意味Fed如今「不像債市最近走勢顯示的那麼鷹」。

四，「恐慌指數」下滑

Lee說：「如果未來發布的數據傾向我們預期那般（「趨緩」），那麼債市波動率應會降低，那將支持美股在3月和4月大漲。那意味VIX可能降下來，而一旦VIX降下來，有利股價走高。」

VIX全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE VIX），有美股「恐慌指數」之稱，目前大約在19.5上下，比長期均值20略低。

五，股市估值並不貴

有別於一般看法是美股仍被高估，Lee認為，那只是在場外伺機而動的空頭偏見。

Lee說：「本周稍早，剔除五大科技股FAANG不算，史坦普500指數2024本益比現在是14.8倍，而能源類股10倍，金融類股11倍，這些估值要求並不過分。再考量10年期美債殖利率升至4.0%的事實，隱含的債券本益比是25倍。這顯示債券仍比股票昂貴多了。」

六，有利的季節性因素

Lee表示， 依據「頭五天原則」（the rule of first five days），元月頭五個交易日如果上漲，全年也傾向上漲。他指出，最近七次「史坦普500指數在前一年收跌後，新年頭五個交易日漲幅超過1.4%」的情況，都印證此原則。2023年初亦然。

他說，美股今年初漲到2月16日，然後進入盤整期到3月初（3/7），而2023年美股目前為止都依循這樣的走勢。據他估算，「3月到4月底將是2023年漲勢最強的八周，隱含漲幅的中位數達7%」。

按此推算，如果2023年美股走勢依循相同路徑，史坦普500指數到4月底可能漲到4,250點。

美股 指數 史坦普500

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