「美股迎來強漲8周」 華爾街大多頭列6理由

華爾街一位知名多頭人士宣稱,投資人若擔心通膨展望不明、聯準會(Fed)升息路還很長、企業盈餘利空將至、經濟衰退顧慮加深,可能錯失美股 今年最強一波為期八周的漲勢。

財經網站MarketWatch報導,近日來華爾街悲觀氣氛瀰漫,不是沒有原因。美國10年期公債殖利率2日衝破4%,就在股市激起一陣驚慌。上回史坦普500指數 站上4%大關,是在去年10月中旬,當時史坦普500指數下跌約10%。

但以做多美股著稱的Fundstrat研究部主管Tom Lee表示,美股即將迎來強漲八周的一波漲勢,並舉以下六個理由支持他的樂觀看法。

一,通膨消息轉佳

Lee指出,上一回傳出通膨「熾熱」的消息,是去年第4季美國單位勞工成本勁升3.2%。他預期,下周陸續出爐的美國2月經濟和通膨數據將顯示通膨壓力和就業市場雙雙趨緩。

他在2日寫給客戶的報告中說:「這將或多或少翻轉1月數據強得令人吃驚的情況。」他認為,元月數據之所以超強,一部分反映季節性因素和統計雜訊。

二,鮑爾別那麼鷹

Fed主席鮑爾下周起將出席參議院銀行委員會作證。Lee預期,鮑爾在為上半年貨幣政策報告作證時可望再次強調,未來Fed決策將「視數據而定」。那麼說將確定Fed在3月決策會議上會再次升息1碼(0.25個百分點),「除非有證據證明通膨持續加速」才另當別論。

如果Fed再次升息1碼、而非2碼的局勢明朗化,也就移除美股面臨的一大不確定因素。

三,債市可望強彈

Lee認為,債市可能在3月「轉鴿」。之前,美國1月通膨比預期「熱」,導致債市下跌,反映對Fed在3月和4月升息2碼的可能性升高。但從最近Fed官員對外發言研判,似乎有意淡化回頭升息2碼的可能性。

Lee說,這意味Fed如今「不像債市最近走勢顯示的那麼鷹」。

四,「恐慌指數」下滑

Lee說:「如果未來發布的數據傾向我們預期那般(「趨緩」),那麼債市波動率應會降低,那將支持美股在3月和4月大漲。那意味VIX可能降下來,而一旦VIX降下來,有利股價走高。」

VIX全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」(CBOE VIX),有美股「恐慌指數」之稱,目前大約在19.5上下,比長期均值20略低。

五,股市估值並不貴

有別於一般看法是美股仍被高估,Lee認為,那只是在場外伺機而動的空頭偏見。

Lee說:「本周稍早,剔除五大科技股FAANG不算,史坦普500指數2024本益比現在是14.8倍,而能源類股10倍,金融類股11倍,這些估值要求並不過分。再考量10年期美債殖利率升至4.0%的事實,隱含的債券本益比是25倍。這顯示債券仍比股票昂貴多了。」

六,有利的季節性因素

Lee表示, 依據「頭五天原則」(the rule of first five days),元月頭五個交易日如果上漲,全年也傾向上漲。他指出,最近七次「史坦普500指數在前一年收跌後,新年頭五個交易日漲幅超過1.4%」的情況,都印證此原則。2023年初亦然。

他說,美股今年初漲到2月16日,然後進入盤整期到3月初(3/7),而2023年美股目前為止都依循這樣的走勢。據他估算,「3月到4月底將是2023年漲勢最強的八周,隱含漲幅的中位數達7%」。

按此推算,如果2023年美股走勢依循相同路徑,史坦普500指數到4月底可能漲到4,250點。