油價漲 美國原油出口創紀錄 中PMI推升鋁銅等工業金屬

西德州中級原油（WTI）期貨收在近兩周高點，美國能源資訊署（EIA）公告原油出口成長23%，導致近期庫存成長放緩。圖為德州原油廠資料照片。（路透）

國際油價 震盪後收盤走高，美國創紀錄的原油出口減緩庫存負擔。鋁在內工業金屬價格走高，投資人權衡中國需求回升跡象和加深聯準會（Fed）緊縮預期的數據和官員談話。金價 則因美元走貶而上漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價收漲

西德州中級原油（WTI）期貨收在近兩周高點，美國能源資訊署（EIA）公告原油出口成長23%，導致近期庫存成長放緩。

4月交割的WTI原油期貨上漲64美分，結算價報每桶77.69美元；5月交割的布蘭特原油期貨上漲42美分，結算價報每桶84.31美元。

中國2月份製造業PMI升至逾10年最高，佐證多頭有關全球需求正在回暖並有望支撐石油 市場的理據。

Tortoise Capital Advisors經理人Rob Thummel表示，EIA發布的數據或表明中國以及亞洲地區對石油的需求可能正在回升。

基本金屬走高

倫敦市場鋁等工業金屬價格走高，鋁價上漲2.5％，因中國2月製造業採購經理指數(PMI)高於經濟學家預期，同時住宅銷售也出現回升。

道明證券大宗商品策略師Ryan Mckay表示，基本金屬價格的上漲表明多數交易員已經消化了Fed最近的鷹派評論，除非市場預期邁向6％的高點。

倫敦時間下午5:54，倫敦金屬交易所鋁價上漲2.5％，結算價報每噸2,431美元。銅價漲1.6％，其他金屬也上漲。

金價上漲

現貨金價上漲0.6%，報每英兩1,838.20美元，盤中稍早觸及1,844.5美元的一周來最高。美國黃金期貨結算價報1,845.40美元，上漲0.5%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，中國公布強勁數據以及一些國家考慮繼續升息之際，美元兌其他貨幣下跌，為黃金市場提供若干支持。

現貨銀上漲0.5%，至每英兩21.01美元。鈀金跳漲1.2%，至每英兩1,434美元，白金漲0.3%，至每英兩955.36美元。