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道指跌232點 回吐年來漲幅

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道指跌232點 回吐年來漲幅

記者張大仁／即時報導
主要股指下跌，股市度過了艱難的2月。歐新社
主要股指下跌，股市度過了艱難的2月。歐新社

主要股指下跌，股市度過了艱難的2月。

道瓊工業平均指數下跌232.39點或0.77%至3萬2656.7點。史坦普500指數下跌12.09點或0.3%收3970.15點。那斯達克綜合指數下跌11.44點或0.1%收1萬1455.54點。

雖然今年開年良好，但所有主要股指都出現3個月來第2個單月下跌。道指本月收跌4.19%，今年來已下跌1.48%。史指和那指2月分別下跌2.61%和1.11%，但今年至今仍處於正值。

美股今年開局強勁；史指1月上漲超過6%。然而，本月美國國債殖利率的大幅上漲削弱了投資人對股市的信心，因為交易員擔心Fed的高利率會持續更久。

指標10年期美國國債殖利率創下11月以來的最高水平。

KKM Financial創始人兼CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「大多數投資人預計10年期國債殖利率將超過4%，我認為4%是殖利率的上限，這將有助於股市在3月復甦。」「2月的波動應該選擇性地買進。」

他說，「通膨正在減弱，與6月9.1%的CPI數據相比並不是直線下降。」「2月是在1月出現配置不足的股票投資人有意向害怕錯過心態的倒退一步。」

黃金和白銀創下一年多來最差的單月表現。

黃金2月收跌5.58%。這是該金屬自2021年6月以來表現最差單月，當時下跌7.02%。

白銀則是經歷2020年以來最糟單月，2月下跌11.6%。它上次出現更大的單月跌幅是在2020年9月，當時該金屬下跌17.84%。

根據《彭博》最新的報導，蘋果在無需取得血液樣本的情況下監測血糖水平方面取得進展。摩根史坦利表示，如果這家科技巨頭取得成功，其發展有可能成為巨大的顛覆者。

大摩分析師在研究報告中寫道：「顛覆可能需要時間，但鑑於蘋果在當前的各類市場領域中取代現有企業的形式，我們將繼續關注這項技術及其小型化速度。」

報導指出，該系統使用雷射並測量返回感應器的光線，以測量人體間質液中的葡萄糖含量。但最大的障礙之一是如何將這套系統縮小以包含在Apple Watch中。

投入這方面研發最多的企業是亞培(Abbott Laboratories)、DexCom和Medtronic。這三家都在生產連續血糖監測儀，但DexCom更專注於糖尿病和健康管理市場。報導上周傳出後，其股價暴跌，在最新的交易時段中尚未收復所有損失。

Insight Investment美國多行業固定收益部門聯席主管卡納(Gautam Khanna)表示，雖然高利率正在擾亂股市，但固定收益信貸市場可能會迎來時機。

卡納寫道：「隨著今年Fed利率達到峰值並變得根深柢固，股市將不得不等待更久才能讓『Fed看跌期權』回歸，因為Fed注於保持金融環境緊縮。」「雖然高利率會讓股票的日子不好過，但它可能會為固定收益創造一個最佳買點。

他補充說，現在可以經由較低和較高風險的信貸資產實現令人信服的殖利率，「投資級信貸看來很有吸引力，尤其是前端。」「相信積極的方法可以將這個比率提高到6%以上。反向殖利率曲線在前端提供價值。」

股票回購是2023年市場看漲的核心原則之一，因為某些人預計回購規模將首次超過1兆元。

然而，根據美國商銀策略師霍爾(Jill Carey Hall)的說法，美國企業將不得不加快步伐創造新紀錄，「企業 客戶回購加速，但在過去4個星期內一直低於典型的季節性趨勢。由於1月的強勁開局，企業客戶 年初至今回購占史指成分股市值的百分比為0.044%，略低於2022年的0.046%紀錄。但新的回購公告仍然很少。」

回購公告最強的一個領域是能源業，西方石油公司27日宣布最新授權30億元用於回購和提高股利。

疫情寵兒Zoom Communications 27日盤後公布了優於預期的獲利和穩健的財測。 但這還不足以讓某些華爾街人士退場觀望。

上季調整後每股獲利為1.22元，高於Refinitiv分析師普遍預期的81分。營收也高於預期，達到11.2億元，高於預期的11億元。

即使發布強於預期的財測，但主管階層也提到成長幅度正在趨緩，不太可能重返疫情期間享有的爆炸式獲利。

殖利率 投資 股票

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