試圖收復失地 股指反彈走升

美股上漲，交易員試圖在創下今年來最糟單周走勢後收復一些失地。投資人還期待著另一周的零售股財報。美聯社

美股上漲，交易員試圖在創下今年來最糟單周走勢後收復一些失地。投資 人還期待著另一周的零售股財報。

道瓊工業平均指數上漲72.17點或0.22%收3萬2889.09點。史坦普500指數上漲12.2點或0.31%至3982.24點。那斯達克綜合指數上漲72.04點或0.63%至1萬1466.98點。

美國國債殖利率 在24日Fed最喜歡通膨指標優於預期後大幅上漲，27日轉為下跌。

Baird投資策略分析師 梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「由於重新關注通膨上升及其對Fed的影響，利率再次推動股市上漲。」「聯邦基金預期的快速轉變和短期殖利率的飆升一直讓股市成為避險天堂，因此今天利率的一些緩和可能會提振股市。」

鐵路業者Union Pacific也提振了史指，該公司宣布CEO弗瑞茲(Lance Fritz)將於今年卸任，該公司上漲9.36%。

交易員繼續消化個人消費支出(PCE)最新讀數高於預期的增幅，這是Fed首選的通膨指標，在24日造成股市下跌並推高美國國債殖利率。

2023年初的漲勢似乎正在消退，因為投資人擔心利率可能會維持偏高水平更久。Fed最新會議紀錄顯示，官員們決心繼續升息，直到通膨回落。

E-Trade交易和投資主管拉金(Chris Larkin)表示：「假期縮短的一周足以讓空頭提醒大家，1月的反彈並不意味著股市波動已經永久消失。」「投資人開始意識到利率將在長時間內保持偏高水平，而24日高於預期的通膨數據有效地證實了這一點。」

經濟數據方面，1月耐久財訂單下降，原因是消費者縮減了對大件商品的支出。

在財報方面，只有6%的史指企業將在本周公布財報，但投資人正在尋找足以觀察消費者動向的代表；幾家主要零售商、餐館、部分旅遊和娛樂公司以及食品公司將公布財報。 Target、Costco、Lowe's和Macy's等知名企業將於本周公布財報。

在近期股價上漲後，摩根士丹利仍然看好喜滿客(Cinemark)。

該股本季上漲超過60%，表現優於同期上漲4.1%的史指。但分析師史溫伯恩(Benjamin Swinburne)重申他的加碼評級，在給客戶的最新報告中寫道，電影業的前景和最近的趨勢讓他樂觀地認為還有更大的上漲空間。

他指出，第1季至今的票房表現強於預期，而且營運表現持續強勁。他的樂觀情緒也受到對今年排定上映電影的信心加強的支撐，與2022年相比，預計2023年上映的電影數量將增加約20%。

由於疫情阻礙了聚會，製片廠在訴諸串流媒體後讓影片重回電影院放映，因此他重申了加碼評級。並表示，隨著影院上映重新流行，媒體公司可能會開始更多地關注獲利，而不是串流媒體的成長。

想知道是什麼推動股市走勢的投資人應該關注利率。圖表分析師表示，上周的拋售可能與債券殖利率的上漲有關。 三大股指創今年以來表現最差單周。

Roth MKM首席市場技術員歐哈拉(JC O'Hara)在給客戶的報告中表示：「最近股市的重新調整感覺比較像是利率上升的副產品，而不是股票超買區域的單純重置。」「總的來說，這次回調對股市來說是有序的。然而，更高的利率再次成為重要因素。」

分析師表示，固定收益的走勢可能是股市未來的推動力。

Needham分析師馬丁(Laura Martin)將Netflix的降價視為競爭對手可能「戰勝」這家串流媒體巨頭的跡象。

她表示，「它的確解釋了Netflix不得不訴諸價格來競爭的原因，所以它們長期以來篤信內容是競爭所需一切的理論是錯誤的。」她並補充說該公司可能認為低價是成長的最後手段。

根據馬丁的說法，以該公司與財力雄厚、核心業務規模更大的串流媒體競爭對手抗衡的作法，降價其實是一項「傻瓜任務」；以迪士尼為例，它可以藉由主題公園部門的創紀錄獲利抵消串流媒體的損失。

她說，「其他企業也比它大得多。大可跟進降價將Netflix排除在市場之外，因此對我而言，Netflix的競爭作法真的是個傻瓜任務。」

雖然收購其他業務可能會是克服這個障礙的一種方式，但馬丁認為遊戲並不是一個適合的選擇，因為它是「賠錢貨」。