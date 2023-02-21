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繼任天堂後 微軟成功爭取輝達支持併購動視暴雪交易

編譯劉忠勇／即時報導
微軟正積極向監管當局展現，併購動視暴雪（Activision Blizzard）後無礙遊戲業的競爭力。(美聯社)
微軟正積極向監管當局展現，併購動視暴雪（Activision Blizzard）後無礙遊戲業的競爭力。(美聯社)

微軟和輝達（Nvidia）共同宣布，旗下 Xbox PC 遊戲將和輝達的 GeForce Now雲端服務整合，藉此展現微軟獲准完成690億美元併購動視暴雪（Activision Blizzard）的交易後不會妨礙遊戲業的競爭力。

輝達表態，與微軟簽署為期10年的雲端協議後，將支持微軟併購動視暴雪的交易。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）周二會見歐盟官員後宣布，已和輝達達成這項協議。兩家公司發布聯合新聞稿說：「這一合作關係為遊戲玩家提供更多選擇，並解決輝達對微軟收購動視暴雪的疑慮。因此，輝達將全力支持監管部門批準這項收購交易。」

這項雲端服務交易將允許玩家透過GeForce Now在個人電腦、蘋果公司的macOS、Google 的Chromebook和智慧手機以及其他設備上玩Xbox PC版遊戲。

這兩家公司也說，微軟完成收購動視暴雪後，還將開放動視暴雪的PC遊戲如「決勝時刻」（Call of Duty）透過GeForce Now在線上玩。

微軟併購動視暴雪一案在美國和外國都面臨監管障礙，歐盟仍在審查這個案子，美國聯邦貿易委員會（FTC）則已提告要封殺此案。

微軟已加強和其他遊戲業者的關係，藉此表現未來完成動視暴雪交易後，旗下遊戲仍可以自由在各個平台使用。微軟也和任天堂簽署了10年協議，未來將把「決勝時刻」等Xbox上的所有遊戲，也開放在任天堂的平台使用。

微軟 雲端 歐盟

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